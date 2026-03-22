Martin und Aprilia im Siegestaumel: Geniales Doppel-Manöver für Platz 2!

Mit Grand-Prix-Sieger Marco Bezzecchi und Teamkollege Jorge Martin schaffte das Aprilia-Werksteam am Sonntag in der Hitze von Goiania einen Doppelsieg. Für den Spanier Martin war es gefühlt wie ein Sieg – deswegen jubelte der 28-Jährige dann auch mehr als ausgelassen, als er auf Position 2 die Ziellinie nach der verkürzten Distanz überquerte. Schon am Samstag meinte er, dass seine Karriere jetzt neu starten würde.

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In der Anfangsphase holte sich Martin die vierte Position von Pedro Acosta (Red Bull-KTM) zurück, nachdem ihn dieser kurz überholt hatte. Der Weltmeister aus dem Jahr 2024 war dann an der richtigen Stelle, als sich vor ihm Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Marc Márquez (Ducati Corse) in Runde 6 uneinig über die beste Linie waren. Als beide Kontrahenten weit gingen, war Martin zur Stelle und schnappte sich entschlossen Platz 2. «Ich hatte Glück! Fabio hat Marc überholt und da bin ich dann innen vorbeigekommen. Ich war stärker als die beiden zu Beginn. Als ich das Manöver gegen Fabio vorbereitet hatte, ging plötzlich Acosta an mir vorbei. Ich war später dann wieder sehr dicht hinter Marc und Fabio, da ich wusste, es wird da etwas passieren.»

Jorge Martin sicherte Platz 3 vor «Diggia» und Weltmeister Marc Marquez Foto: Gold and Goose Jorge Martin sicherte Platz 3 vor «Diggia» und Weltmeister Marc Marquez © Gold and Goose

Martin zum Rennenverlauf: «Ich habe ein klein wenig an Performance vermisst, damit ich um den Sieg hätte mitfahren können. Ich habe aber ein wenig aufholen können. Am Ende haben mich die Jungs fast eingeholt, ich habe die Reifen aber ganz gut kontrolliert.» Martin trat dann aber auch noch etwas auf die Euphorie-Bremse, was die Renndistanzen betrifft: «Long-Runs sind für mich mit der Aprilia immer noch ein wenig unvorhersehbar nach den Verletzungen. Natürlich hätte ich schon gern gewonnen, aber das war diesmal unmöglich.»

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«Ich habe das Ergebnis bestätigt, es ist verrückt. Ich war immer fokussiert auf mein Ziel in der Reha. Es hat sich bezahlt gemacht. Heute ist Zeit zu feiern, aber dann geht’s wieder an die Arbeit. Ich möchte mich auch bei meinem eigenen Team und meiner Freundin bedanken.» Zu einem Wechsel für die Zukunft wollte sich der Spanier auch diesmal nicht äußern: «Nein, die Zukunft ist die Zukunft – jetzt will ich mich auf die Gegenwart konzentrieren. Jetzt bin ich bei Aprilia!»

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