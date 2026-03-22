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Martin und Aprilia im Siegestaumel: Geniales Doppel-Manöver für Platz 2!

Jorge Martin komplettierte beim MotoGP-Debüt in Goiania das sensationelle Aprilia-Doppel auf dem Podium. Der 2024er-Champion bedankte sich bei Teamkollege Marco Bezzecchi für dessen Unterstützung.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Das siegreiche Aprilia-Werksteam mit Jorge Martin und Marco Bezzecchi
Das siegreiche Aprilia-Werksteam mit Jorge Martin und Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Das siegreiche Aprilia-Werksteam mit Jorge Martin und Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

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Mit Grand-Prix-Sieger Marco Bezzecchi und Teamkollege Jorge Martin schaffte das Aprilia-Werksteam am Sonntag in der Hitze von Goiania einen Doppelsieg. Für den Spanier Martin war es gefühlt wie ein Sieg – deswegen jubelte der 28-Jährige dann auch mehr als ausgelassen, als er auf Position 2 die Ziellinie nach der verkürzten Distanz überquerte. Schon am Samstag meinte er, dass seine Karriere jetzt neu starten würde.

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In der Anfangsphase holte sich Martin die vierte Position von Pedro Acosta (Red Bull-KTM) zurück, nachdem ihn dieser kurz überholt hatte. Der Weltmeister aus dem Jahr 2024 war dann an der richtigen Stelle, als sich vor ihm Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Marc Márquez (Ducati Corse) in Runde 6 uneinig über die beste Linie waren. Als beide Kontrahenten weit gingen, war Martin zur Stelle und schnappte sich entschlossen Platz 2. «Ich hatte Glück! Fabio hat Marc überholt und da bin ich dann innen vorbeigekommen. Ich war stärker als die beiden zu Beginn. Als ich das Manöver gegen Fabio vorbereitet hatte, ging plötzlich Acosta an mir vorbei. Ich war später dann wieder sehr dicht hinter Marc und Fabio, da ich wusste, es wird da etwas passieren.»

Jorge Martin sicherte Platz 3 vor «Diggia» und Weltmeister Marc Marquez
Jorge Martin sicherte Platz 3 vor «Diggia» und Weltmeister Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin sicherte Platz 3 vor «Diggia» und Weltmeister Marc Marquez
© Gold and Goose

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Martin zum Rennenverlauf: «Ich habe ein klein wenig an Performance vermisst, damit ich um den Sieg hätte mitfahren können. Ich habe aber ein wenig aufholen können. Am Ende haben mich die Jungs fast eingeholt, ich habe die Reifen aber ganz gut kontrolliert.» Martin trat dann aber auch noch etwas auf die Euphorie-Bremse, was die Renndistanzen betrifft: «Long-Runs sind für mich mit der Aprilia immer noch ein wenig unvorhersehbar nach den Verletzungen. Natürlich hätte ich schon gern gewonnen, aber das war diesmal unmöglich.»

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«Ich habe das Ergebnis bestätigt, es ist verrückt. Ich war immer fokussiert auf mein Ziel in der Reha. Es hat sich bezahlt gemacht. Heute ist Zeit zu feiern, aber dann geht’s wieder an die Arbeit. Ich möchte mich auch bei meinem eigenen Team und meiner Freundin bedanken.» Zu einem Wechsel für die Zukunft wollte sich der Spanier auch diesmal nicht äußern: «Nein, die Zukunft ist die Zukunft – jetzt will ich mich auf die Gegenwart konzentrieren. Jetzt bin ich bei Aprilia!»

Und: Von der einstigen Rivalität des Spaniers Martin mit dem VR46-Schützling Bezzecchi ist aktuell kaum mehr etwas zu spüren: «Danke auch an Marco, er hilft mir wirklich!» Zum anstehenden Duell mit Austin-King Marc Marquez sagte Martin vor der Abreise aus Brasilien: «Er hat die meisten Siege dort. Ich denke aber, ich bin im Kampf drinnen – habe aber gleichzeitig auch keine konkreten Erwartungen. Aber ich bin ein Weltmeister und werde liefern. Auch in der MotoGP-WM-Tabelle stehen die beiden Aprilia-Asse auf den Positionen 1 und 2.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

6

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