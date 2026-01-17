Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Martin zur neuen Crash-Regel: «Bei Regenrennen kann es zum Problem werden»

Die FIM hat für die MotoGP-Saison 2026 eine neue Regel für Stürze eingeführt. Aprilia-Pilot Jorge Martin sieht der Änderung grundsätzlich gelassen entgegen – es gibt aber strittige Situationen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Kürzlich hat der Motorrad-Weltverband FIM verkündet, dass es ab der Saison 2026 den MotoGP- und Superbike-Piloten nicht mehr erlaubt, ihre Motorräder nach einem Sturz, wenn der Motor ausgegangen ist, am Streckenrand oder in den Auslaufzonen neu zu starten. Nach einem Crash oder einem technischen Problem muss das Bike hinter die Absperrungen auf die Service-Road gebracht werden, wo es neu gestartet werden kann – von dort kann der Fahrer auf die Strecke zurückkehren.

Werbung

Werbung

Diese Maßnahme soll die Sicherheit erhöhen, indem die Anwesenheit von Fahrern und Streckenposten in gefährdeten Bereichen vermieden wird. Die neue Regel wird zukünftig mit Sicherheit für Diskussionen sorgen und zu umstrittenen Situationen führen.

Aprilia-Pilot Jorge Martin sieht dieser Änderung generell gelassen entgegen, bei einigen Situationen könnte die neue Regel dennoch zum Problem werden. «Ich denke, das ist ganz normal. Wenn das Motorrad einmal steht, macht es normalerweise keinen Sinn, die Session fortzusetzen. Ich erinnere mich zwar an das Jahr 2024, als ich einmal im Sprint gestürzt bin und trotzdem noch Zehnter wurde. Wenn das Bike noch funktioniert, dann kannst du immer noch Punkte holen», grübelte der MotoGP-Weltmeister von 2024. «Bei Regenrennen kann es aber zum Problem werden. Manchmal stürzt du bei nassen Bedingungen sogar zweimal und du beendest das Rennen trotzdem als Zwölfter, weil viele andere Fahrer ebenfalls stürzen. Generell denke ich aber, dass diese Regel für die Sicherheit gut ist.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Regelung gilt auch für die Qualifyings. «Wenn du im Qualifying einen Sturz hast, dann wechselst du normalerweise auch das Motorrad. Ich denke also, dass sich durch die neue Regel nicht viel ändern wird – das ist meine Meinung. Wenn du stürzt, dann kannst du für gewöhnlich nicht mehr mit diesem Bike fahren», meinte der «Martinator» abschließend.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien