Massimo Rivola (Aprilia): «Wir werden jedes Jahr eine noch bessere Firma!»
Nach dem famosen MotoGP-Saisonstart für Aprilia sprach Rennchef Massimo Rivola über die Erfolgsfaktoren. Wo bei der RS-GP der größte Schritt gemacht wurde und welchen Anteil Fabiano Sterlacchini hat.
Mit den Rängen 3, 4 und 5 im Sprintrennen sowie 1, 3, 4 und 5 im Grand Prix hinterließ Aprilia beim MotoGP-Saisonauftakt in Thailand von allen Herstellern den stärksten Eindruck. Nur zwei Fahrer anderer Marken konnten in den Rennen in Buriram mithalten mit den RS-GP-Piloten – Champion Marc Marquez (Ducati) und Pedro Acosta (KTM).
Beeindruckend war, dass alle vier Fahrer des Herstellers aus Noale lieferten – Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Ai Ogura und Raul Fernandez. So eine Dominanz ist man normalerweise vom italienischen Konkurrenten Ducati gewöhnt.
Vier identische Werksbikes
Die starken Leistungen der Aprilia-Piloten zeigen, dass das Paket sehr ausgewogen ist und für unterschiedliche Fahrstile funktioniert. Haben die Fahrer des Werksteams und die des Satellitenteams Trackhouse dasselbe Material zur Verfügung? «Auf der Rennstrecke haben wir vier identische Werksbikes», bestätigte Aprilia-Rennchef Massimo Rivola. «Wenn wir neue Teile haben, lassen wir sie die Fahrer ausprobieren. Wenn einer davon überzeugt ist, verwendet er diese, wenn jemand nicht überzeugt ist, warten wir ab. Wir richten uns da nach den Fahrern. Es gibt Dinge bei unseren Motorrädern, die nicht einmal Jorge hat. Es gibt Sachen, die Marco benutzt, aber Ai nicht hat. Es ist jedes Mal eine Kombination aus verschiedenen Dingen.»
Wenn man sich die Daten ansieht, gibt es Unterschiede bei den vier Aprilia-Piloten. «Was den Topspeed anbelangt ist Raul etwas langsamer als die anderen drei. Wir müssen uns bei der Aerodynamik ansehen, wie seine Position auf dem Bike ist. Es sind aber kleine Details, die hier den Unterschied machen», grübelte Rivola.
Wir haben bei der Aerodynamik viel Energie reingesteckt
Massimo Rivola
Nach den guten Vorsaisontests und den Erfahrungen am ersten Rennwochenende – hat Aprilia in diesem Jahr den größten Schritt gemacht? «Wir haben bei der Aerodynamik viel Energie reingesteckt. Dazu kommen da und dort kleine Details. Das Aussehen des Bikes hat sich im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich verändert», erklärte Rivola. «Was mich aber am meisten freut: Jedes Mal, wenn wir bei der Aerodynamik etwas Neues gebracht haben, hat es funktioniert. Und man kann sich vorstellen, wie schwer es ist, jedes Mal eine Verbesserung zu erzielen. Das heißt auch, dass unsere Arbeitsweise immer besser wird. Wir werden jedes Jahr eine noch bessere Firma – dann wird auch die Performance besser.»
Der Anteil von Fabiano Sterlacchini
Ein wichtiges Puzzleteil im Erfolgskonzept von Aprilia ist Technik-Direktor Fabiano Sterlacchini, der zur Saison 2025 zum MotoGP-Projekt aus Noale dazugestoßen ist. «Man darf nicht vergessen, dass Fabiano 20 Jahre Erfahrung mitbringt – er war bei Ducati und KTM. Wenn man auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, dann weiß man sehr gut, wo man Erfolg hatte und wo man gescheitert ist», sagte Rivola über Sterlacchini. «Wir versuchen deshalb nur die Wege zu beschreiten, wo er erfolgreich war. Mit Sicherheit beschleunigt das den Prozess, aber mehr noch mag ich den Ansatz, den Fabiano verfolgt. Er ist zu den Leuten sehr offen und involviert sie. Er versucht, eine offene Gesprächskultur zu etablieren und das ist enorm wichtig.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand