Matthäus, Catterfeld, Arnold: Der Sachsenring-GP zieht die Prominenz an

Das MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring ist am Freitag fulminant gestartet. Die Motorrad-Riesenparty in Hohenstein-Ernstthal steuert möglicherweise auf einen Besucherrekord hin. Der etablierte Grand Prix, der auch bis 2031 im Osten Deutschlands über die Bühne gehen wird, zieht nicht nur motorradverrückte Insider, sondern auch regelmäßig berühmte Gäste an. Neben zahlreichen bundesweiten und regionalen politischen Vertretern ist auch die Show- und Sport-Prominenz 2026 wieder stark vertreten.

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Wie bereits verkündet, wird die deutsche Bundeshymne am Sonntag vor dem Großen Preis von Deutschland an der Start-Ziel-Linie von Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld interpretiert. Auf der Gästeliste der Veranstalter steht unter anderem auch Fußball-Ikone Lothar Matthäus, für den es der erste Besuch am traditionsreichen Sachsenring sein wird.

Der Fußball-Welt- und Europameister ist als TV-Experte beim Pay-TV-Sender Sky im Einsatz, der die Rennen vom Sachsenring für den deutschen Sprachraum überträgt. Dazu wird das XL-Event vom auch auf DF1 im Free-TV gezeigt – dort wird das Signal von den Kollegen von ServusTV übernommen.

Das ist nicht alles, was die Fußballer-Fraktion betrifft. Auch die Bundesliga-Profis Konrad Harder und Maarten Vandevoort werden sich die Rennen nicht entgehen lassen. Erfahrenster Fußball-Vertreter ist Wolfsburg-Ikone Maximilian Arnold, der bereits mehrfach als VIP-Gast am Sachsenring zu sehen war.

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Ebenfalls angekündigt hat sich für den Renntag der deutsche MX2-Motocross-Weltmeister Simon Längenfelder aus dem Team Red Bull-KTM. Der Regnitzlosauer genießt Heimvorteil – Längenfelders Heimatort liegt nur 100 Kilometer vom Straßen-Motorrad-Mekka entfernt. Auch Trial-Freestyle-Athlet Adrian Guggemos hat sich für das Zweirad-Spektakel angekündigt.