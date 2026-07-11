Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Matthäus, Catterfeld, Arnold: Der Sachsenring-GP zieht die Prominenz an

Der Liqui-Moly-Grand-Prix von Deutschland auf dem Sachsenring bringt für das Wochenende ein großes Aufgebot an prominenten Gästen – auch Fußball-Ikone Lothar Matthäus schaut vorbei.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Der Sachsenring: Etablierte Bühne des Deutschland-GP
Der Sachsenring: Etablierte Bühne des Deutschland-GP
Foto: Gerhard Schiel
Der Sachsenring: Etablierte Bühne des Deutschland-GP
© Gerhard Schiel

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring ist am Freitag fulminant gestartet. Die Motorrad-Riesenparty in Hohenstein-Ernstthal steuert möglicherweise auf einen Besucherrekord hin. Der etablierte Grand Prix, der auch bis 2031 im Osten Deutschlands über die Bühne gehen wird, zieht nicht nur motorradverrückte Insider, sondern auch regelmäßig berühmte Gäste an. Neben zahlreichen bundesweiten und regionalen politischen Vertretern ist auch die Show- und Sport-Prominenz 2026 wieder stark vertreten.

Werbung

Werbung

Wie bereits verkündet, wird die deutsche Bundeshymne am Sonntag vor dem Großen Preis von Deutschland an der Start-Ziel-Linie von Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld interpretiert. Auf der Gästeliste der Veranstalter steht unter anderem auch Fußball-Ikone Lothar Matthäus, für den es der erste Besuch am traditionsreichen Sachsenring sein wird.

Der Fußball-Welt- und Europameister ist als TV-Experte beim Pay-TV-Sender Sky im Einsatz, der die Rennen vom Sachsenring für den deutschen Sprachraum überträgt. Dazu wird das XL-Event vom auch auf DF1 im Free-TV gezeigt – dort wird das Signal von den Kollegen von ServusTV übernommen.

Das ist nicht alles, was die Fußballer-Fraktion betrifft. Auch die Bundesliga-Profis Konrad Harder und Maarten Vandevoort werden sich die Rennen nicht entgehen lassen. Erfahrenster Fußball-Vertreter ist Wolfsburg-Ikone Maximilian Arnold, der bereits mehrfach als VIP-Gast am Sachsenring zu sehen war.

Werbung

Werbung

Ebenfalls angekündigt hat sich für den Renntag der deutsche MX2-Motocross-Weltmeister Simon Längenfelder aus dem Team Red Bull-KTM. Der Regnitzlosauer genießt Heimvorteil – Längenfelders Heimatort liegt nur 100 Kilometer vom Straßen-Motorrad-Mekka entfernt. Auch Trial-Freestyle-Athlet Adrian Guggemos hat sich für das Zweirad-Spektakel angekündigt.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

04

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

07

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

08

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

09

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien