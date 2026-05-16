Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

KTM-Pilot Maverick Vinales (20.): «Es war eine Erleichterung!»

KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales konnte bei seinem Comeback in Barcelona am Freitagnachmittag noch nicht um die Top-10 kämpfen. Er sprach danach über die Fortschritte, die er körperlich gemacht hat.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nachdem Maverick Vinales in dieser Woche doch etwas überraschend sein Comeback verkündet hatte, wurde der Red-Bull-KTM-Tech3-Pilot am Freitag ernüchtert. Am Ende der historischen engen Nachmittags-Session der MotoGP in Barcelona blieb dem 31-jährigen Spanier schlussendlich nur Rang 20 – mit einer Sekunde Rückstand auf Bestzeithalter und Markenkollege Pedro Acosta. Fast sieben Zehntel fehlten «Top Gun» auf seinen Teamkollegen Enea Bastianini, der die Top-10 hauchdünn verpasste.

Werbung

Werbung

Für Vinales war Barcelona an und für sich eine gute Option für das Comeback, dass die Abstände dann derart eng sein würden, hätte auch er nicht erwartet. «Es war positiv und einer Erleichterung, ehrlich gesagt. Nach der ersten Operation war es noch so schwierig, sich hinter die Verkleidung zu klemmen und es war schmerzhaft. Heute war es so einfach, die Schulter fühlte sich auch gut an. Ich bin happy und optimistisch, dass die Schulter gut reagieren wird.»

Vinales weiter: «Sicher bin ich noch nicht ganz gesund und auf einer Skala noch nicht bei 10. Vor zwei Wochen konnte ich meine Hand noch nicht hochhalten – aber es hat sich sehr verbessert. Die Muskeln müssen jetzt noch ordentlich arbeiten – es fehlt noch etwas an Explosivität, das ist der größte Faktor. Normalerweise bin ich in den schnellen Sektoren sehr schnell, heute war ich wirklich noch vorsichtig – mit einem Gang niedriger. Ich muss die Ergebnisse etwas beiseiteschieben. Die KTM erfordert auch einen anderen Stil auf der Bremse, darauf muss ich mich wieder einstellen, ich bin ja zuletzt wenig gefahren – hauptsächlich alleine.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Vinales braucht noch Zeit

«Es war ein Tag, den ich gut beendet habe. Ich wollte auch Fehler vermeiden und es auch nicht übertreiben», meinte der Routinier. «Auf einer Piste mit mehr Grip wäre ich näher dran – hier rutscht man schnell weg, das wollte ich vermeiden. Woanders kommt man leichter ans Limit. Es fühlt sich manchmal wie auf Eis an. Ich wollte auch keine Rückschritte machen. Das Motorrad arbeitet gut, die Traktion war gut. Das bedeutet, das Bike hat Potenzial. Ich muss mich noch mehr anpassen und brauche mehr Kraft, um die Reifen auszureizen.»

Werbung

Werbung

Zur möglichen Reifenwahl für das Rennen sagte Vinales: «Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem weichen und mittleren Hinterreifen. Ich bevorzuge den weichen Reifen, der wird aber die Renndistanz wohl nicht schaffen. Aber er hat gut gearbeitet und gab mir ein gutes Gefühl.» Und zu seiner persönlichen Statistik sagte Vinales: «Ich habe 15 Jahre lang kein Rennen verpasst – jetzt sind es elf Rennen in zwei Jahren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

22

1:38,710

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

22

+0,018

03

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+0,070

04

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+0,078

05

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+0,079

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

22

+0,109

07

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+0,121

08

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

19

+0,136

09

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

23

+0,201

10

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

23

+0,269

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien