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Bitter für Maverick Vinales (KTM): Auch kein Start auf dem Red Bull Ring

Testfahrer Pol Espargaro wird Tech3-Pilot Maverick Vinales auch auf dem Red Bull Ring in Spielberg vertreten. «Top Gun» wird somit auch beim Heim-GP seines Arbeitgebers KTM nicht dabei sein.

MotoGP

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
© Gold & Goose

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Es ist mittlerweile wohl keine große Überraschung mehr: Am 15. September gab das Team Tech3 bekannt, dass Maverick Vinales auch beim Großen Preis von Österreich fehlen wird. Somit muss der dauerverletzte Spanier auch den Heim-Grand-Prix von KTM auslassen.

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Vertreten wird «Top Gun» in Spielberg wieder von KTM-Testfahrer Pol Esparagro – wie schon in Silverstone, Aragon uns Misano. «Pol wird dieses Wochenende wieder auf dem Red Bull Ring dabei sein. Maverick arbeitet weiterhin an seiner Genesung, und wir hoffen, ihn rechtzeitig zum Rennen in Japan, wenn die Übersee-Tour beginnt, wieder in der Box zu haben», hieß es in einem Statement von Tech3.

Sein letztes Rennwochenende hat Vinales Anfang Juli auf dem Sachsenring bestritten. Seine hartnäckige Schulterverletzung schränkt ihn somit immer noch ein. Das Ziel ist es, dass er Anfang Oktober in Motegi wieder auf seine RC16 steigt.

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