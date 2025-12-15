Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Maverick Vinales (KTM): Jetzt hilft auch der Vater von Jorge Lorenzo

Der spanische KTM-Tech3-Fahrer Maverick Vinales erhält nun beim privaten Training auch Unterstützung vom legendären Chicho Lorenzo, dem Vater von MotoGP-Ikone Jorge Lorenzo.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Maverick Vinales beim Training mit Chicho Lorenzo
Maverick Vinales beim Training mit Chicho Lorenzo
Foto: Chicho Lorenzo
Maverick Vinales beim Training mit Chicho Lorenzo
© Chicho Lorenzo

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Maverick Vinales und sein «Performance Coach» Jorge Lorenzo waren zuletzt in der Rennabteilung von KTM in Munderfing zu Gast, wo es bei einem Meeting mit der Crew um die Analyse der MotoGP-Saison 2025 und die Planung der weiteren Entwicklungen ging. Gleich nach der Rückkehr nach Spanien ging es für Vinales wieder in den Sattel seiner Trainings-Bikes. Bei den privaten Sessions war Jorge Lorenzo wieder mit seinem Input mit dabei.

Werbung

Werbung

Das Duo lässt im Moment keine Gelegenheit aus, um weiter an den Fähigkeiten von «Top Gun» zu arbeiten. Die MotoGP-Saison 2026 soll für Vinales wieder ein Top-Jahr werden. Der Spanier war zu Beginn der Saison 2025 vor seiner Verletzung auf dem Sachsenring zeitweise schnellster KTM-Fahrer.

Spannend: Zuletzt kam bei den Trainings mit Chicho Lorenzo ein weiterer prominenter Berater und Trainer zum Gespann Vinales-Lorenzo hinzu. Chicho ist der Vater von Jorge Lorenzo und betreibt seit vielen Jahren eine Motorrad-Rennschule. Sein Drill bei Sohn Jorge gilt in der Szene als legendär. Daraus resultierte auch der als sauber und flüssig bekannte Fahrstil des fünffachen Weltmeisters.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nun arbeitet Chicho Lorenzo mit Vinales nach einem ähnlichen Schema – Vinales kurvte zuletzt in Albaida in der Nähe von Valencia mit einem Supersport-Bike bei den Sessions auf schmalen Spuren um einen Achter-Parcours. Chicho Lorenzo nennt die wichtigste Übung die sogenannte «Magische Acht».

Werbung

Werbung

Chicho Lorenzo mit Maverick Vinales
Chicho Lorenzo mit Maverick Vinales
Foto: Chicho Lorenzo
Chicho Lorenzo mit Maverick Vinales
© Chicho Lorenzo

Das Verhältnis zwischen Jorge Lorenzo und seinem Vater war nicht immer das Beste, was durchwegs am großen Ehrgeiz beider Protagonisten lag. Mittlerweile sind die Spannungen aber weniger geworden. Das gleiche gilt auch für die einstige Rivalität zwischen Jorge Lorenzo und Valentino Rossi, die sich 2016 als Yamaha-Teamkollegen bei einer Pressekonferenz nach dem MotoGP-Rennen in Misano sogar öffentlich in die Haare gerieten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien