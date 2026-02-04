Maverick Vinales (KTM): Jorge hat mich im Regen auf die Strecke gescheucht!

Los ging das Gespräch mit Maverick Vinales im Pressezentrum des Sepang International Circuit mit einem Gag. Vinales wurde auf seinen Test am verregneten Nachmittag angesprochen: «Natürlich hat mich Jorge rausgescheucht. Es ist schon lustig, er selbst hat es nie gemocht. Ich erinnere mich – in Silverstone war es einmal mehr der, der als Erster nicht mehr im Regen fahren wollte», Vinales lachend. Hintergrund: Mit seinem neuen Coach Jorge Lorenzo hatte Maverick Vinales in der kurzen Winterpause auch eifrig auf nasser Piste trainiert.

Zurück zum Tagesgeschäft auf trockener Piste. Der Pilot aus Spanien, der 2026 seine zweite Saison für Red Bull KTM Tech3 bestreitet und die Chance hat, als erster Pilot der MotoGP-Geschichte für vier verschiedene Hersteller ein Rennen zu gewinnen, zeigte sich zuversichtlicher denn je: «Wir hatten wieder einen sehr guten Tag. Ich habe zunächst zwei verschiedene Chassis miteinander verglichen. Gestern hat diesen Job Pedro gemacht, heute ich. Es scheint, wir haben jetzt die wesentliche Basis stehen. Das Motorrad ist richtig stark. Wir müssen noch schauen, wie es über eine richtig lange Distanz ausschaut, aber auch hier ist die Tendenz bislang positiv.»

Vinales weiter: «Für mich hat die Situation nichts mehr mit dem Bike vor einem Jahr zu tun. Es ist eine andere Welt. Meine Zuversicht war damals und heute gleich hoch – ich habe von Tag 1 an dieses Projekt geglaubt – aber jetzt ist das Motorrad besser. Für mich ist die Ausgangslage komplett anders.»

Zufrieden ist der 31-Jährige auch mit sich und der körperlichen Situation. Zur Erinnerung: Verletzungsbedingt hatte Vinales 16 der 44 Wettfahrten auslassen müssen. Nun sieht sich «Top Gun» wieder komplett einsatzfähig: «Nach zwei Tagen fühle ich mich sehr gut, es gibt keine Probleme. Schon gestern habe ich zu meiner Mannschaft gesagt: «Wir können morgen das erste Rennen starten!»

Würde man die Ergebnisse der letzten beiden Testtage in der Hitze Sepangs als Grundlage für die Startaufstellung hernehmen – Vinales und KTM hätten an dem Tag gute Karten. Im Finale von Tag hatte sich der Routinier als bester KTM-Pilot auf eine 1:57,295 min und Rang 3 gesteigert.

24 Stunden später hatte Vinales sein Tempo auf 1:57,0 min verbessert. Allerdings umrundete nun Markenkollege Pedro Acosta den Kurs in Malaysia nochmals um 0,01 s schneller – das bedeutete die Plätze 4 und 5. Damit deutete sich schon heute an, dass der jüngste und der älteste Pilot im KTM-Projekt ein intensives Match in Orange liefern werden.

An Motivation scheitert es bei Vinales nicht. «Am dritten Tag will ich am Nachmittag noch eine Rennsimulation machen – und bitte gleich eine über die volle GP-Distanz.»

