Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Maverick Vinales (KTM): Jorge hat mich im Regen auf die Strecke gescheucht!

Auch wenn Tag 2 die Piloten zum Ende hin im Regen stehen ließ, erschien KTM-Pilot Maverick Vinales bester Laune zum Medien-Report. Geht es nach Vinales, wäre das erste MotoGP-Rennen längst gestartet.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

«Es ist eine andere Welt» – sagt Tech3-Pilot Maverick Vinales
«Es ist eine andere Welt» – sagt Tech3-Pilot Maverick Vinales
Foto: Fitti Weisse
«Es ist eine andere Welt» – sagt Tech3-Pilot Maverick Vinales
© Fitti Weisse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Los ging das Gespräch mit Maverick Vinales im Pressezentrum des Sepang International Circuit mit einem Gag. Vinales wurde auf seinen Test am verregneten Nachmittag angesprochen: «Natürlich hat mich Jorge rausgescheucht. Es ist schon lustig, er selbst hat es nie gemocht. Ich erinnere mich – in Silverstone war es einmal mehr der, der als Erster nicht mehr im Regen fahren wollte», Vinales lachend. Hintergrund: Mit seinem neuen Coach Jorge Lorenzo hatte Maverick Vinales in der kurzen Winterpause auch eifrig auf nasser Piste trainiert.

Werbung

Werbung

Zurück zum Tagesgeschäft auf trockener Piste. Der Pilot aus Spanien, der 2026 seine zweite Saison für Red Bull KTM Tech3 bestreitet und die Chance hat, als erster Pilot der MotoGP-Geschichte für vier verschiedene Hersteller ein Rennen zu gewinnen, zeigte sich zuversichtlicher denn je: «Wir hatten wieder einen sehr guten Tag. Ich habe zunächst zwei verschiedene Chassis miteinander verglichen. Gestern hat diesen Job Pedro gemacht, heute ich. Es scheint, wir haben jetzt die wesentliche Basis stehen. Das Motorrad ist richtig stark. Wir müssen noch schauen, wie es über eine richtig lange Distanz ausschaut, aber auch hier ist die Tendenz bislang positiv.»

Vinales weiter: «Für mich hat die Situation nichts mehr mit dem Bike vor einem Jahr zu tun. Es ist eine andere Welt. Meine Zuversicht war damals und heute gleich hoch – ich habe von Tag 1 an dieses Projekt geglaubt – aber jetzt ist das Motorrad besser. Für mich ist die Ausgangslage komplett anders.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Zufrieden ist der 31-Jährige auch mit sich und der körperlichen Situation. Zur Erinnerung: Verletzungsbedingt hatte Vinales 16 der 44 Wettfahrten auslassen müssen. Nun sieht sich «Top Gun» wieder komplett einsatzfähig: «Nach zwei Tagen fühle ich mich sehr gut, es gibt keine Probleme. Schon gestern habe ich zu meiner Mannschaft gesagt: «Wir können morgen das erste Rennen starten!»

Würde man die Ergebnisse der letzten beiden Testtage in der Hitze Sepangs als Grundlage für die Startaufstellung hernehmen – Vinales und KTM hätten an dem Tag gute Karten. Im Finale von Tag hatte sich der Routinier als bester KTM-Pilot auf eine 1:57,295 min und Rang 3 gesteigert.

24 Stunden später hatte Vinales sein Tempo auf 1:57,0 min verbessert. Allerdings umrundete nun Markenkollege Pedro Acosta den Kurs in Malaysia nochmals um 0,01 s schneller – das bedeutete die Plätze 4 und 5. Damit deutete sich schon heute an, dass der jüngste und der älteste Pilot im KTM-Projekt ein intensives Match in Orange liefern werden.

An Motivation scheitert es bei Vinales nicht. «Am dritten Tag will ich am Nachmittag noch eine Rennsimulation machen – und bitte gleich eine über die volle GP-Distanz.»

Werbung

Werbung

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Joan Mir (E)

Honda

1:56,874 min

2.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,109 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,175

4.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,242

5.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,252

6.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,267

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,400

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,428

9.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,502

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,676

11.

Luca Marini (I)

Honda

+0,691

12.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,790

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,879

14.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,472

15.

Marc Marquez (E)

Ducati

+1,512

16.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,692

17.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,697

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien