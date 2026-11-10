Angeschlagener Maverick Vinales: «Habe keine Motivation, weiterzumachen!»

Letztes Jahr gewann Marc Marquez den Grand Prix in Katar, doch ein anderer Fahrer wurde als Held gefeiert: Maverick Vinales. In der 2025er-Ausgabe des Sonntagsrennens in der Wüste von Doha raste «Top Gun» auf Platz 2. Wegen eines zu niedrigen Luftdrucks im Vorderreifen bekam der KTM-Tech3-Pilot nachträglich eine 16-Sekunden-Strafe aufgebrummt, was in der Endabrechnung Rang 14 bedeutete.

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Dennoch überwiegte bei Vinales und KTM die Freude über die sehr gute Performance im Katar-GP. Es folgten einige Top-Ergebnisse – bis zum Rennwochenende auf dem Sachsenring, wo sich Vinales bei einem Crash die Schulter verletzte. Die Misere danach ist hinlänglich bekannt.

Ganz anderes lief es in diesem Jahr: Beim Großen Preis von Katar 2026 erlebte Vinales ein Desaster. In der Startaufstellung war er auf dem letzten Platz zu finden – noch hinter Honda-Ersatzmann Jake Dixon. Im Sprintrennen am Samstag kam der Spanier dann vor dem Briten, auf Rang 15, ins Ziel. Den Grand Prix am Sonntag beendete Vinales auf Position 13 – und wieder war nur Dixon hinter ihm.

War es ein schwieriges Rennen? «Ja, sehr hart. Aber auch deshalb, weil ich meinen rechten Arm stark beanspruchen musste und dann etwas Armpump bekommen habe. Trotzdem bin ich zufrieden, weil ich das Rennen beendet habe», meinte Vinales nach dem Rennen. «Zur Mitte des Rennens hatten wir einen guten Rhythmus, was ich nicht erwartet hatte. Dann habe ich versucht, nach vorne zu kommen, aber das war sehr kompliziert.»

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Die körperlichen Probleme im Grand Prix bereiteten dem 31-Jährigen Kopfzerbrechen. «Mein Plan ist es, nächste Woche zum Arzt zu gehen, alle möglichen Untersuchungen und MRTs machen zu lassen und zu sehen, was los ist. Denn offensichtlich muss etwas gebrochen sein oder so, weil es mir nicht besser geht», schilderte Vinales. «Es ist nicht so, dass ich bei jedem Rennen eine kleine Verbesserung spüre. Ich spüre entweder keine Verbesserung oder ich habe noch mehr Schmerzen. Also muss da drinnen definitiv etwas nicht in Ordnung sein.»

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Maverick Vinales: «Wenn bei mir etwas gebrochen ist, höre ich auf»

Für Vinales gilt, die letzten beiden Rennwochenenden in Portimao und Valencia gut über die Bühne zu bringen. «Wenn bei mir etwas gebrochen ist, höre ich auf, denn es hat keinen Sinn. Ich kann mich nicht verbessern», stellte Vinales klar. «Ich mag es nicht, ganz hinten zu fahren. Ich hasse es in jeder einzelnen Runde. Wenn ich also sehe, dass etwas gebrochen ist, nichts Positives zu erwarten ist und ich mich nicht verbessern kann, höre ich auf.»

Dass es für Maverick Vinales 2027 nicht weitergeht bei KTM, steht schon lange fest. Seine Zukunft ist ungewiss. Angesichts seiner derzeitigen körperlichen Verfassung fällt es ihm schwer, positiv in die Zukunft zu blicken. «Ich habe keine Motivation, weiterzumachen, denn wenn ich mich so fühle, macht es keinen Sinn, mit 50 Prozent Motorrad zu fahren. Ich fühle mich innerlich nicht gut», unterstrich Vinales. «Wir werden sehen, ob bei mir etwas gebrochen ist, ich mich operieren lassen kann oder ob ich mich zu Hause erholen muss. Wenn nicht, höre ich auf, denn das ist mir zu kompliziert.»

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