Maverick Vinales nach Sachsenring-Schlappe: Keine Ahnung, was er tun soll

Vorletzter Startplatz, Letzter in beiden Rennen: Bei Maverick Vinales von einem schlechten Wochenende auf dem Sachsenring zu reden, wäre noch geschmeichelt. Während der Spanier bis Samstagabend das mangelnde Gefühl für das Vorderrad seiner KTM als Ursache für seine tristen Darbietungen nannte und auch mentale Schwierigkeiten anführte, stellten immer mehr Experten im Fahrerlager seine Fitness nach der langen Genesungszeit in Frage.

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Nach dem Grand Prix räumte der Spanier Defizite ein. «Ich habe körperlich nicht das Letzte gegeben», sagte Vinales, der vier Runden vor der Zielflagge an letzter Stelle liegend aufgab. «Ich muss arbeiten, um die Kraft zurückzugewinnen, die ich verloren habe. Manchmal fühle ich mich normal, offensichtlich bin ich aber noch nicht komplett erholt. Ich trainiere und versuche alles, kann aber nicht richtig bremsen. Ich versuche zu verstehen, was ich zu tun habe – es sieht so aus, als würde es ewig dauern.»

Der Leidensweg begann vor einem Jahr

Der Leidensweg des Spaniers hatte genau ein Jahr zuvor am 12. Juli 2025 auf dem Sachsenring begonnen: In der ersten Runde des Q2 war er auf nasser Piste per Highsider abgeflogen und hat sich an der linken Schulter verletzt.

Was begann, war eine Phase der Rehabilitation, die zwar aus der Sicht der Mediziner abgeschlossen ist, in der sportlichen Realität für Vinales aber weiter andauert. Mitte Mai wagte er in Barcelona das finale Comeback , hat seither in zwölf Rennen aber nur zehn Punkte zusammengeklaubt. Tech3-Teamkollege Enea Bastianini holte im gleichen Zeitraum 37 und Pedro Acosta als bester KTM-Pilot 65 Zähler.

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Vinales kann nicht sein Maximum geben

«Das ist eine schwierige Situation für mich, weil ich nicht mein Maximum geben kann», hielt Vinales fest. «Würde ich auf diesen Plätzen liegen, wenn ich alles gebe, dann wäre das hart. Ich kann aber nicht gut fahren. Und ich verstehe nicht, wie ich dieses Bike handhaben muss. Es passt nicht zusammen.»