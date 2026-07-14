Maverick Vinales nach Sachsenring-Schlappe: Keine Ahnung, was er tun soll
Monatelang beschönigte Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) seinen Gesundheitszustand, nach der MotoGP auf dem Sachsenring und desaströsen Ergebnissen nannte er seine Probleme beim Namen.
Vorletzter Startplatz, Letzter in beiden Rennen: Bei Maverick Vinales von einem schlechten Wochenende auf dem Sachsenring zu reden, wäre noch geschmeichelt. Während der Spanier bis Samstagabend
Nach dem Grand Prix räumte der Spanier Defizite ein. «Ich habe körperlich nicht das Letzte gegeben», sagte Vinales, der vier Runden vor der Zielflagge an letzter Stelle liegend aufgab. «Ich muss arbeiten, um die Kraft zurückzugewinnen, die ich verloren habe. Manchmal fühle ich mich normal, offensichtlich bin ich aber noch nicht komplett erholt. Ich trainiere und versuche alles, kann aber nicht richtig bremsen. Ich versuche zu verstehen, was ich zu tun habe – es sieht so aus, als würde es ewig dauern.»
Der Leidensweg begann vor einem Jahr
Der Leidensweg des Spaniers hatte genau ein Jahr zuvor am 12. Juli 2025 auf dem Sachsenring begonnen: In der ersten Runde des Q2 war er auf nasser Piste per Highsider abgeflogen und hat sich an der linken Schulter verletzt.
Was begann, war eine Phase der Rehabilitation, die zwar aus der Sicht der Mediziner abgeschlossen ist, in der sportlichen Realität für Vinales aber weiter andauert.
Vinales kann nicht sein Maximum geben
«Das ist eine schwierige Situation für mich, weil ich nicht mein Maximum geben kann», hielt Vinales fest. «Würde ich auf diesen Plätzen liegen, wenn ich alles gebe, dann wäre das hart. Ich kann aber nicht gut fahren. Und ich verstehe nicht, wie ich dieses Bike handhaben muss. Es passt nicht zusammen.»
Jetzt hat die MotoGP Sommerpause, bevor es am Wochenende 7.–9. August in Silverstone weitergeht. «Mein Hauptaugenmerk wird auf der Genesung meiner Schulter liegen, an die Zukunft will ich gar nicht denken», sagte der zehnfache MotoGP-Sieger, der
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