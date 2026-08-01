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Maverick Vinales trifft Fans in Spielberg – trotz schwieriger Situation

KTM-Pilot Maverick Vinales absolvierte zuletzt einen besonderen Fan-Termin auf dem Red Bull Ring in Spielberg und ließ sich dabei nur von den Enttäuschungen der letzten Wochen wenig anmerken.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Maverick Vinales besuchte den Red Bull Ring
Maverick Vinales besuchte den Red Bull Ring
Foto: Red Bull Ring
Maverick Vinales besuchte den Red Bull Ring
© Red Bull Ring

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP befindet sich noch bis zum Grand Prix von Großbritannien (7. bis 9. August) in der Sommerpause. Red Bull KTM Tech3-Pilot Maverick Vinales nutzte die rennfreie Zeit zuletzt für einen besonderen Termin am Red Bull Ring in Spielberg – unter durchaus bemerkenswerten Vorzeichen.

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Der Spanier war Teil der beliebten Veranstaltungsreihe «Go with your Pro». Teilnehmer des exklusiven Programms erhalten im Rahmen eines speziellen Red Bull Ring-Pakets die Möglichkeit, gemeinsam mit einem MotoGP-Piloten auf die Strecke zu gehen und sich wertvolle Tipps aus erster Hand zu holen.

Für Vinales war der Besuch in Spielberg nicht alltäglich. Nachdem sich die Beziehung zwischen dem Spanier und KTM zuletzt merklich abgekühlt hatte, rückte der Fan-Termin zusätzlich in den Fokus. Vor der Sommerpause hatte Vinales die Vorgehensweise des Herstellers öffentlich kritisiert. KTM-Motorsportchef Pit Beirer bemühte sich anschließend, die Situation einzuordnen. Unabhängig davon verdichten sich die Anzeichen, dass sich die Wege von Vinales und KTM nach der Saison trennen werden.

Im Artikel erwähnt

Davon war beim Auftritt in Spielberg jedoch kaum etwas zu spüren. Der 26-fache Grand-Prix-Sieger nahm sich viel Zeit für die Teilnehmer, demonstrierte auf einem Ohvale-Pitbike im Riding Center die Ideallinie und gab den Hobbyfahrern zahlreiche Tipps zur Fahrtechnik. Geduldig stand er für Gespräche, Fotos und Autogramme zur Verfügung.

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Sportlich verlief die Saison für Vinales bislang allerdings enttäuschend. Nach der ersten Saisonhälfte stehen lediglich zehn WM-Punkte zu Buche. Sein bestes Resultat war Rang 11 im Grand Prix von Barcelona.

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Übrigens: Auch MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu war in dieser Saison bereits im Rahmen von «Go with your Pro» am Red Bull Ring zu Gast.

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