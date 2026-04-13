Maverick Vinales: Wann er das erste Mal sein Idol Valentino Rossi traf

Der US-GP war für KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales schon nach einer Session vorbei. Im FP1 am Freitagvormittag landete der COTA-Sieger von 2024 auf Rang 13. Am Nachmittag, kurz vor dem MotoGP-Zeittraining, folgte die Nachricht, dass der Spanier das Rennwochenende in Austin nicht fortsetzen kann. Vinales litt unter Schmerzen und Kraftverlust in der linken Schulter. Bei Untersuchungen einige Tage vor dem Rennwochenende in Austin wurde festgestellt, dass sich eine Schraube, die nach seiner auf dem Sachsenring erlittenen Schulterverletzung im letzten Jahr eingesetzt worden war, verschoben hatte. Der KTM-Pilot reiste danach nach Europa zurück, um sich die Schraube operativ entfernen zu lassen. Er peilt nun ein Comeback beim Spanien-GP in Jerez an.

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Die Kollegen von motogp.com veröffentlichten kürzlich auf Social Media ein Video, in dem Vinales zu einigen Themen Rede und Antwort stand. So wurde «Top Gun» gefragt, wann er sich als Kind sein erstes MotoGP-Rennen angesehen hatte? «Ich denke, es war ein 500er-Rennen im Jahr 2000. Es war also nicht die Viertakt-Ära», erinnerte er sich. Und wer war sein erster Teamkollege? «Ich denke, es war mein Cousin Isaac, als wir Kinder waren. Aber hinsichtlich Profiteams war es Sergio Gadea.»

Isaac Vinales fuhr ebenfalls für viele Jahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft – in den Klassen 125 ccm, Moto3 und Moto2. Er war aber lange nicht so erfolgreich wie Cousin Maverick. Seine beste Saison hatte der 32-Jährige 2014, als er in der Moto3-WM mit drei Podestplätzen in der Gesamtwertung Rang 7 belegte. Danach war Isaac auch in der Superbike- und Supersport-WM aktiv. 2019 und 2020 holte er mit einer Yamaha R6 fünf Podestplätze. Danach wechselte der Spanier in die Langstrecken-WM. Sergio Gadea fuhr ebenfalls mehrere Jahre in der Motorrad-WM. In der 125-ccm-Klasse gewann der Spanier drei Rennen. 2009 belegte er Gesamtrang 5.

Rossi und Vinales waren vier Jahre Teamkollegen

Maverick Vinales wurde auch gefragt, welches seiner Idole er als Kind als erstes persönlich getroffen hatte? «Valentino Rossi. Es war 2004 in Estoril, was ich mich erinnern kann», lautete die Antwort von Vinales. Der Große Preis von Portugal in Estoril fand in jenem Jahr vom 3. bis 5. September statt – in diesem siegte Rossi. 2004 bestritt MotoGP-Ikone Valentino Rossi seine erste Saison auf Yamaha und wurde mit insgesamt neun Siegen Weltmeister. Rossi und Vinales waren von 2017 bis 2020 Teamkollegen im Yamaha-Werksteam.

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