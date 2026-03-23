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Maverick Vinales weiter punktelos: Wird sein KTM-Alleingang zur Sackgasse?

Maverick Vinales bleibt auch beim MotoGP-Wochenende in Brasilien ohne Punkte. Trotz Rückschlägen sieht der KTM-Pilot Fortschritte – doch vor allem ein Problem bremst ihn massiv aus.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Maverick Vinales erlebte einen Fehlstart in die MotoGP-Saison 2026
Maverick Vinales erlebte einen Fehlstart in die MotoGP-Saison 2026
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales erlebte einen Fehlstart in die MotoGP-Saison 2026
© Gold & Goose

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Für Maverick Vinales bleibt die MotoGP-Saison 2026 weiterhin eine Geduldsprobe. Beim Grand Prix in Goiania (Brasilien) belegte der KTM-Pilot nur den 18. und letzten Platz, mit einem Rückstand von 36,4 Sekunden auf die Spitze. Vinales war nie in Reichweite der Punkteränge und fuhr von Beginn an am Ende des Feldes. Am Samstag war der Spanier im Sprint gestürzt, im Qualifying reichte es lediglich zu Rang 20.

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Unterm Strich erlebte KTM ein schwieriges Wochenende. Nach dem vielversprechenden Auftakt in Thailand – wo Teamkollege Pedro Acosta sogar die WM-Führung innehatte – fehlte es in Brasilien deutlich an Konkurrenzfähigkeit.

Dennoch wollte Vinales nicht alles schlechtreden. Beim Treffen mit den Journalisten wirkte der Spanier sehr locker und alles andere als niedergeschlagen, obwohl er nach den beiden ersten Grand-Prix-Wochenenden noch keinen Punkt auf seinem Konto hat. Zum Verglich: Markenkollege Acosta ist mit 42 Zählern aktuell WM-Dritter hinter den beiden Werks-Aprilias.

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Im Artikel erwähnt

Vinales weiterhin mit anderem Aero-Paket als seine Markenkollegen

Vinales verwendete auch in Brasilien eine andere Spezifikation als seine KTM-Markenkollegen. Auf dem Heck seiner RC16 sah man die seitlichen Winglets, während die anderen drei KTM-Piloten auf den Flügel auf dem Höcker setzten. Ist Vinales’ Abstimmung ein Irrweg?

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«Offensichtlich ist es das Intelligenteste, sich den anderen anzupassen, um mehr Daten zu haben und sich zu verbessern. Aber im Moment müssen wir uns auf uns selbst konzentrieren und versuchen, wieder einen guten Rhythmus zu finden. Ich denke, dieses Wochenende war in einigen Bereichen ziemlich positiv. Deshalb bin ich zufrieden. Aber es gibt noch viel Arbeit – nicht nur am Motorrad, sondern auch bei mir selbst. Es ist eine Kombination aus beidem», kommentierte Vinales.

Keine gute Balance mit dem weichen Hinterreifen

Ein zentraler Schwachpunkt zeigte sich vor allem beim Einsatz des weichen Hinterreifens. «Ich denke immer noch, es war ein positives Wochenende. Das Rennen lief zwar so, wie es lief, aber wir haben verstanden, dass vor allem mit der weicheren Mischung hinten das Heck das Vorderrad stark nach vorne schiebt. Das erschwert das Einlenken enorm und auch das Gefühl fürs Motorrad. Selbst wenn ich spät bremse, gehe ich etwas weiter raus. Ich kämpfe mit dem Bike auf jedem Meter der Strecke», erklärte Vinales.

Dieses Problem zieht sich wie ein roter Faden durch das Wochenende. Vinales erklärte, dass das aktuelle Paket seines Motorrads in Kombination mit den verwendeten Komponenten besonders sensibel auf weichere Mischungen reagiert. «Das Klügste wäre, sich wie die anderen aufzustellen und Lösungen zu finden, damit wir nicht so empfindlich reagieren, wenn wir eine weichere Mischung fahren», so der MotoGP-Routinier.

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Auffällig: Noch bei den Tests in Sepang fühlte sich der Spanier mit einem ähnlichen Setup deutlich wohler. Im Renntrubel von Goiania hingegen funktionierte es kaum. «Das Hauptproblem ist, dass das Heck das Vorderrad nach vorne schiebt und ich keine Kurvengeschwindigkeit aufbauen kann. Dann gebe ich zu früh zu viel Gas, und alles ergibt sich daraus. Auch das Starten ist sehr schwierig. Das müssen wir unbedingt verbessern», nannte Vinales seine Hausaufgaben.

Willkommen zum Rennen in Brasilien
Willkommen zum Rennen in Brasilien
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brasilien
© Gold & Goose

Trotz der Rückschläge richtet sich der Blick bereits nach vorne. Beim nächsten Rennen in Austin will Vinales neu angreifen. «Wir müssen mit voller Motivation nach Austin gehen und versuchen, aus dieser Situation herauszukommen.»

Strategisch lief in Brasilien nicht alles rund. Eine späte Information über die geänderte Renndistanz kurz vor dem Start sorgte für Unruhe im Feld. Teamkollege Enea Bastianini zeigte sich verärgert. Vinales selbst blieb gelassen: «Wir haben den Reifen gewechselt. Vielleicht war es schlechter, ich weiß es nicht. Mit dem Medium am Morgen konnte ich konstant 1:18,5 fahren. Es ist immer ein Glücksspiel.»

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01

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

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Ai Ogura

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Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

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Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

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Fermin Aldeguer

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Fermin Aldeguer

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

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Johann Zarco

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Johann Zarco

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23

+12,907

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7

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Raúl Fernández

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