Maverick Vinales weiter punktelos: Wird sein KTM-Alleingang zur Sackgasse?

Für Maverick Vinales bleibt die MotoGP-Saison 2026 weiterhin eine Geduldsprobe. Beim Grand Prix in Goiania (Brasilien) belegte der KTM-Pilot nur den 18. und letzten Platz, mit einem Rückstand von 36,4 Sekunden auf die Spitze. Vinales war nie in Reichweite der Punkteränge und fuhr von Beginn an am Ende des Feldes. Am Samstag war der Spanier im Sprint gestürzt, im Qualifying reichte es lediglich zu Rang 20.

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Unterm Strich erlebte KTM ein schwieriges Wochenende. Nach dem vielversprechenden Auftakt in Thailand – wo Teamkollege Pedro Acosta sogar die WM-Führung innehatte – fehlte es in Brasilien deutlich an Konkurrenzfähigkeit.

Dennoch wollte Vinales nicht alles schlechtreden. Beim Treffen mit den Journalisten wirkte der Spanier sehr locker und alles andere als niedergeschlagen, obwohl er nach den beiden ersten Grand-Prix-Wochenenden noch keinen Punkt auf seinem Konto hat. Zum Verglich: Markenkollege Acosta ist mit 42 Zählern aktuell WM-Dritter hinter den beiden Werks-Aprilias.

Vinales weiterhin mit anderem Aero-Paket als seine Markenkollegen

Vinales verwendete auch in Brasilien eine andere Spezifikation als seine KTM-Markenkollegen. Auf dem Heck seiner RC16 sah man die seitlichen Winglets, während die anderen drei KTM-Piloten auf den Flügel auf dem Höcker setzten. Ist Vinales’ Abstimmung ein Irrweg?

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«Offensichtlich ist es das Intelligenteste, sich den anderen anzupassen, um mehr Daten zu haben und sich zu verbessern. Aber im Moment müssen wir uns auf uns selbst konzentrieren und versuchen, wieder einen guten Rhythmus zu finden. Ich denke, dieses Wochenende war in einigen Bereichen ziemlich positiv. Deshalb bin ich zufrieden. Aber es gibt noch viel Arbeit – nicht nur am Motorrad, sondern auch bei mir selbst. Es ist eine Kombination aus beidem», kommentierte Vinales.

Keine gute Balance mit dem weichen Hinterreifen

Ein zentraler Schwachpunkt zeigte sich vor allem beim Einsatz des weichen Hinterreifens. «Ich denke immer noch, es war ein positives Wochenende. Das Rennen lief zwar so, wie es lief, aber wir haben verstanden, dass vor allem mit der weicheren Mischung hinten das Heck das Vorderrad stark nach vorne schiebt. Das erschwert das Einlenken enorm und auch das Gefühl fürs Motorrad. Selbst wenn ich spät bremse, gehe ich etwas weiter raus. Ich kämpfe mit dem Bike auf jedem Meter der Strecke», erklärte Vinales.

Dieses Problem zieht sich wie ein roter Faden durch das Wochenende. Vinales erklärte, dass das aktuelle Paket seines Motorrads in Kombination mit den verwendeten Komponenten besonders sensibel auf weichere Mischungen reagiert. «Das Klügste wäre, sich wie die anderen aufzustellen und Lösungen zu finden, damit wir nicht so empfindlich reagieren, wenn wir eine weichere Mischung fahren», so der MotoGP-Routinier.

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Auffällig: Noch bei den Tests in Sepang fühlte sich der Spanier mit einem ähnlichen Setup deutlich wohler. Im Renntrubel von Goiania hingegen funktionierte es kaum. «Das Hauptproblem ist, dass das Heck das Vorderrad nach vorne schiebt und ich keine Kurvengeschwindigkeit aufbauen kann. Dann gebe ich zu früh zu viel Gas, und alles ergibt sich daraus. Auch das Starten ist sehr schwierig. Das müssen wir unbedingt verbessern», nannte Vinales seine Hausaufgaben.

Trotz der Rückschläge richtet sich der Blick bereits nach vorne. Beim nächsten Rennen in Austin will Vinales neu angreifen. «Wir müssen mit voller Motivation nach Austin gehen und versuchen, aus dieser Situation herauszukommen.»

Strategisch lief in Brasilien nicht alles rund. Eine späte Information über die geänderte Renndistanz kurz vor dem Start sorgte für Unruhe im Feld. Teamkollege Enea Bastianini zeigte sich verärgert. Vinales selbst blieb gelassen: «Wir haben den Reifen gewechselt. Vielleicht war es schlechter, ich weiß es nicht. Mit dem Medium am Morgen konnte ich konstant 1:18,5 fahren. Es ist immer ein Glücksspiel.»

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