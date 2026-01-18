Max Biaggi: Motivation schlägt Selbstvertrauen in der modernen MotoGP

In der modernen MotoGP entscheiden Nuancen über Erfolg und Misserfolg. Für den mehrfachen 250er-Weltmeister Max Biaggi steht dabei ein Faktor über allem: die Motivation. Sie sei wichtiger als Selbstvertrauen – gerade in einer Ära, in der Technik und Hersteller auf höchstem Niveau eng beisammenliegen. Im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com-Redakteur Thomas Kuttruf gab Biaggi spannende Einblicke in die Psyche der MotoGP-Piloten.

Biaggi erklärt, dass Selbstvertrauen zwar hilfreich ist, aber allein nicht ausreicht. Selbst wenn ein Fahrer Zweifel verspürt, könne er performen – vorausgesetzt, die innere Bereitschaft stimmt: «Wenn man ein Motorrad hat, das bereits in Rennen oder Meisterschaften erfolgreich ist, weiß man schon, was dieses Bike das leisten kann. Aber ich denke, bei den Fahrern ist es immer so, dass sie den extra Einsatz bringen müssen. Um diesen zusätzlichen Einsatz zu bringen, muss man sehr motiviert sein. Die Motivation macht den Unterschied.»

Moderne MotoGP-Ära: Wenige Zehntelsekunden entscheiden Rennen

Warum Motivation so entscheidend ist, beschreibt Biaggi sehr konkret. Schon minimale Abweichungen im Einsatz wirken sich unmittelbar auf die Rundenzeit aus: «Motivation ermöglicht es dir, etwas auf dem Bike zu leisten. Wenn du nicht motiviert bist, fährst du zum Beispiel eine Zehntelsekunde oder zwei Zehntelsekunden langsamer.» Und nicht nur das: «Und wenn du nicht richtig motiviert bist, pushst du dich nicht einmal über deine Grenzen hinaus.»

Gerade weil die Leistungsdichte extrem hoch ist, rückt der Mensch stärker in den Fokus als die Maschine. «Die besten drei, vier oder fünf Hersteller sind sehr eng beieinander. Aber die Fahrer machen den großen Unterschied.»

Marc Márquez Foto: Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose

Biaggi verweist dabei auf prominente Beispiele: «Das haben wir letztes Jahr bei Marquez gesehen. Marquez hat einen großen Unterschied im Vergleich zu allen anderen gemacht. Ist das normal? Wir wissen es nicht. Aber sicher ist, dass er einen großen Unterschied ausmacht.»

Ähnliche Effekte beobachtete der Römer auch bei Aprilia: «Marco (Bezzecchi) gelang bei Aprilia etwas Ähnliches. Jetzt müssen wir auf Jorge (Martin) warten, um wirklich zu verstehen, wie viel Einsatz er bringt, wie sehr er die Lücke schließen kann.»

Marco Bezzecchi Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose

Biaggis Blick reicht zudem über die aktuelle Saison hinaus. Die Kräfteverhältnisse unter den Herstellern seien nie in Stein gemeißelt: «Die Topmarken werden immer um die Spitzenplätze kämpfen. Das war schon immer so. Ducati dominierte in den vergangenen Jahren, Aprilia war der erste Rivale. Aber wer weiß, ob 2027, wenn die neuen Regeln kommen, die Japaner besser sein werden. Niemand weiß es.»