Für sich betrachtet gab es schon beeindruckendere Resultate der Aprilia-MotoGP-Piloten als beim MotoGP-Sprint in Portimao – etwa in Mandalika in Indonesien, als die Top-4 eine RS-GP aus Noale ins Ziel fuhren. Und doch wird das Sprintrennen an der Algarve als jener Wettkampf in der Unternehmensgeschichte, der dem Projekt den bislang größten Erfolg seit dem MotoGP-Einstieg 2015 brachte.

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Als Marco «Bez» Bezzecchi als Sieger und Sekunden später Jorge Martin auf Rang 5 über die Linie gingen, hieß der Teamweltmeister der MotoGP erstmals Aprilia Racing. Es ist der 55. WM-Titel für die in der Nähe von Venedig ansässige Rennabteilung.

Erste Erfolge mit Esparagaro, Vinales und Albesiano

Mit Blick auf das MotoGP-Projekt, das zunächst von Romano Albesiano vorangetrieben wurde, ging es 2021 los mit dem ersten Podestplatz in der Königsklasse. Pilot der RS-GP war Aleix Esparagaro, der wie heute wie Albesiano für Honda in der MotoGP aktiv ist. 2023 gelang Aprilia Racing dann beim Catalunya-GP der erste Doppelsieg, bei dem sowohl im Sprint als auch im Sonntagsrennen zwei RS-GP auf dem Podium standen.

Ein Quantensprung gelang aber erst vor einem Jahr, als mit Marco Bezzecchi eine bemerkenswerte Siegesserie begann. 121 Runden führte der Italiener ohne Unterbrechung bei GP-Rennen – Rekord. Mitverantwortlich für die Steigerung war auch Fabiano Sterlacchini, mit Bezzecchi und Martin im Winter 2024/2025 bei Aprilia Racing andockte.

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2026 setzte dann der Erfolgs-Turbo ein. Nicht nur Marco Bezzecchi und Marco Bezzecchi, die bislang nicht weniger als 38 Podestplätze herausfuhren, sind nun Stammgäste bei den Siegerehrungen. Mit der erfolgreichen Kundenmannschaft Trackhouse Racing wurde das Projekt nun breiter aufgestellt. Auch dank der Vorstellungen von Ai Ogura und Raul Fernandez stehen die Chancen gut, dass auch die WM-Titel in der Konstrukteurswertung an die zur Piaggio-Gruppe gehörende Aprilia-Einheit gehen.

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Rekordfahrten und Doppel-Heimsieg in Mugello

Kirsche auf der MotoGP- Torte aus Sicht von Aprilia war der Italien-GP in Mugello. Im FP2 wechselte der Höchstgeschwindigkeitsrekord zu Aprilia. Jorge Martin war mit 368,6 km/h gemessen worden. Stunden später wurde der Wert von Marco Bezzecchi im Q2 desselben GP egalisiert und am Sonntag feierte Aprilia Racing dann einen lupenreinen Doppelsieg.

Emotionaler Höhepunkt: Triumphaler-Italien-GP in Mugello Foto: Aprilia Racing Emotionaler Höhepunkt: Triumphaler-Italien-GP in Mugello © Aprilia Racing

Im November 2026, kurz vor dem Finale der WM, nun also der Titel in der Mannschaftswertung, den Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola ausführlich kommentierte: «Aprilia Racing ist dank des Engagements aller in Noale Jahr für Jahr gewachsen. Die Fahrer waren zwar zweifellos entscheidend, doch dieser Weltmeistertitel muss mit allen geteilt werden, die daran geglaubt haben, dass wir das beste Team in der MotoGP werden können. Zudem entspricht der Teamtitel in der MotoGP der Konstrukteurswertung in der Formel 1, bei der die Punkte beider Fahrer addiert werden, und das sollte uns die Stärke unseres Unternehmens noch deutlicher vor Augen führen. Herzlichen Glückwunsch an alle und ein besonderer Dank gilt der Piaggio-Gruppe dafür, dass sie an uns geglaubt hat. Unser Wachstum geht weiter – 55 ist eine großartige Zahl, aber wir haben nicht die Absicht, hier stehen zu bleiben.»

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Die Ansage des Rennsportchefs aus Noale ist unmissverständlich. Denn trotz einer außergewöhnlichen Leistungssteigerung des gesamten Projekts verspielte man die Führung in der wichtigsten Wertung der Fahrer-WM an Marc Marquez – und Ducati.