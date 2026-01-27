Meinung von Petrucci: Es wird schwierig für Toprak, Quartararo zu schlagen

Zweimal durfte Toprak Razgatlioglu im vergangenen November mit der MotoGP-Yamaha fahren, dem Test in Valencia sind ein paar Kennenlernrunden in Aragon vorangegangen. Während an den fahrerischen Qualitäten des dreifachen Superbike-Weltmeisters niemand zweifelt, herrscht bezüglich der Schlagkraft der neuen Yamaha mit V4-Motor Ungewissheit.

Vom 29. bis 31. Januar ist in Malaysia der Shakedown-Test, bei dem Toprak als Rookie automatisch dabei ist. Vom 3. bis 5. Februar findet auf der Piste in Sepang, nahe des Flughafens Kuala Lumpur, der offizielle Test mit allen Stammfahrern statt. Am 21./22. Februar folgt in Buriram der letzte Vorsaisontest, bevor am ersten März-Wochenende die MotoGP-Saison 2026 und für Razgatlioglu ein neuer Karriereabschnitt beginnt. Der Türke hat also noch insgesamt acht Tage Zeit, um sich an die Yamaha M1, das höhenverstellbare Fahrwerk, Carbonbremsen und Michelin-Reifen anzupassen.

Petrucci darf sich ein Urteil erlauben

Danilo Petrucci gehört mit 35 Jahren zu den erfahrensten Piloten auf höchstem Level. Der Italiener hat Rennen im Superstock-1000-Cup, in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica, der MotoGP- sowie Superbike-WM gewonnen und sogar eine Etappe bei der Rallye Dakar! Er kann Topraks Herausforderungen in der MotoGP einschätzen, weil er in der Königsklasse selbst mit Motoren von Aprilia und BMW sowie Werksmaschinen von Ducati und KTM unterwegs war – und einmal als Ersatzfahrer für Suzuki.

«Toprak ist eines der größten Talente, das ich je getroffen habe», betonte «Petrux» im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es wird sicher hart für ihn, aber er ist sehr gut darin, sich an jegliche Bedingungen anzupassen. Doch auch er wird Zeit brauchen und sitzt nicht auf dem einfachsten Motorrad. Er ist ruhig – und wird auch seine Aufgabe in der MotoGP meistern.»

Sofuoglu legt die Messlatte für Toprak sehr hoch

Topraks Manager Kenan Sofuoglu formulierte als Ziel für 2026, schnellster Yamaha-Fahrer zu sein. Dazu muss Razgatlioglu besser sein als Ex-Weltmeister Fabio Quartararo, seit Jahren das Aushängeschild der japanischen Marke mit den drei Stimmgabeln im Logo.