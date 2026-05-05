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Messlatte Frankreich-GP: Aprilia kommt jetzt ins Ducati-MotoGP-Königreich

Beim letzten MotoGP-Event in Jerez gelang Alex Marquez der erste GP-Sieg für Ducati 2026. Aprilia hält dennoch Platz 1 in allen WM-Tabellen. Nun geht es nach Le Mans, wo Ducati lange unschlagbar war.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Jorge Martin: Auf dem Weg zum Titel 2024 Sieg auch in Le Mans
Jorge Martin: Auf dem Weg zum Titel 2024 Sieg auch in Le Mans
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin: Auf dem Weg zum Titel 2024 Sieg auch in Le Mans
© Gold and Goose

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Die Freude im Ducati-Lager als die Flagge des Spanien-GP in Jerez fiel, war zweigeteilt. Jubel über den erneuten Heimsieg von Alex Marquez auf der Gresini-Ducati – Frust über das schwer angeschlagene Werksteam Ducati Lenovo. Marc Marquez zerstörte seinen Renner früh, Bagnaia schied mit Defekt aus. Immerhin: Dank großer Konstanz gelang es VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio sich in der WM-Tabelle an Pedro Acosta vorbei auf Position 3 zu schieben.

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Im Gesamtbild der Weltmeisterschaft blieb aber auch im Jerez Aprilia erste Kraft. Alle vier RS-GP landeten in den Top 6. Entsprechend das statistische Bild mit Aprilia auf P1 in der Fahrer-WM, bei den Herstellern und in der Teamwertung – auch dank eines wiedererstarkten Jorge Martin. Beim anschließenden Testtag in Jerez bestätigte sich die Situation mit den Rängen 1–3.

Zu einem spannenden Meilenstein der WM-Kampagne kommt es bei Runde 5. Denn auf kaum einer anderen Piste war Ducati Corse erfolgreicher. Noch lange vor der Dominanz der Bikes aus Borgo Panigale im gesamten MotoGP-Kalender steuerte Desmosedici-Piloten verlässlich in Richtung Podest. Erstaunlich ist dabei auch, welche Piloten sich im Laufe der Jahre in Le Mans in die Liste der Sieger eintrugen.

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Jack Miller: Siegte in Le Mans für Ducati Lenovo
Jack Miller: Siegte in Le Mans für Ducati Lenovo
Foto: Gold and Goose
Jack Miller: Siegte in Le Mans für Ducati Lenovo
© Gold and Goose

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Danilo Petrucci war es, der 2020 nach zwei Siegen von Marc Marquez (Honda) übernahm und triumphierte. Großartige Erinnerungen an die Traditionsstrecke hat auch Jack Miller. Miller, damals in den Farben des Werksteams, heute auf verlorenem Posten als Yamaha-V4-Pilot, gewann den Frankreich-GP 2021.

Auch im kommenden Jahr ging die Siegertrophäe an einen Ducati-Piloten, nun aber erstmals in Frankreich an Gresini-Ducati. Pilot der Maschine war Enea Bastianini, dessen Rückkehr ins Gresini-Team für 2027 aktuell im Raum steht. Bemerkenswert: Jack Miller wurde Zweiter in seinem letzten Jahr als Ducati-Pilot.

Ebenfalls schon siegreich in Le Mans: WM-Leader Marco Bezzecchi
Ebenfalls schon siegreich in Le Mans: WM-Leader Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Ebenfalls schon siegreich in Le Mans: WM-Leader Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

2023 war dann das nächste Kundenteam an der Reihe. Marco Bezzecchi gewann den Frankreich-Grand Prix für VR46 Racing. Längst in Lauerstellung mit der in Le Mans superb funktionierenden Ducati war auch Jorge Martin. Der Spanier gewann im ersten Jahr des Sprint-Formats in Le Mans über die kurze Distanz, um ein Jahr später seine Meisterprüfung abzulegen. Martins GP-Sieg 2024, als er sich gegen Marc Marquez und Pecco Bagnaia durchsetzte war ein wichtiger Schritt zum WM-Titel.

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Interessant auch: Trotz der überragenden Bilanz der Ducati-Piloten in den 2020er-Jahren gewann weder Marc Marquez noch Pecco Bagnaia auf Ducati einen GP. «MM93» siegte dafür vor einem Jahr im Sprint. Dann musste auch der damalige WM-Dominator mitansehen, wie die Ducati-Serie beendet wurde – durch Honda-Pilot Johann Zarco im unvergesslichen Regen-GP 2025.

Fabio Di Giannantonio: Kommt nach Le Mans als bester Ducati-Pilot
Fabio Di Giannantonio: Kommt nach Le Mans als bester Ducati-Pilot
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio: Kommt nach Le Mans als bester Ducati-Pilot
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01

Senna Agius

Senna Agius

Intact GP

Senna Agius

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Intact GP

81

21

35:17,948

1:39,642

25

02

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Manuel González

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Intact GP

18

21

+0,885

1:39,731

20

03

Collin Veijer

Collin Veijer

Ajo Motorsport

Collin Veijer

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Ajo Motorsport

95

21

+1,107

1:39,862

16

04

David Alonso

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CFMOTO Aspar Team

David Alonso

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CFMOTO Aspar Team

80

21

+2,032

1:40,119

13

05

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

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13

21

+4,212

1:40,053

11

06

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

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17

21

+10,013

1:40,549

10

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

Izan Guevara

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

28

21

+10,660

1:40,516

9

08

Tony Arbolino

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Fantic Racing

Tony Arbolino

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Fantic Racing

14

21

+11,649

1:40,626

8

09

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Forward Racing

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21

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1:40,470

7

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