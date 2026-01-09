Michele Pirro (Ducati) zum Crash von Aldeguer: «Es war ein schwerer Sturz»
Am 8. Januar verletzte sich Fermin Aldeguer bei einem Trainingssturz. Mit dabei waren MotoGP-Champion Marc Marquez und Ducati-Testfahrer Michele Pirro. Die Operation in Barcelona verlief erfolgreich.
Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer zog sich am Donnerstag bei einem Trainingscrash auf dem Aspar Circuit nahe Valencia einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Der Rookie des Jahres der Saison 2025 wurde daraufhin nach Barcelona transportiert, um sich am Freitag einer Operation zu unterziehen. «Die Operation verlief erfolgreich. Jetzt ist es an der Zeit, sich auszuruhen. Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen bereitstellen», hieß es in einem kurzen Statement von Gresini Racing.
Mit dabei am Donnerstag auf dem Aspar Circuit, der bei Motorradrennfahrern als beliebte Trainingsstrecke gilt, waren MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, Moto3-Pilot Maximo Quiles sowie die Moto2-Asse Tony Arbolino und Daniel Holgado. Auch Ducati-Testfahrer Michele Pirro drehte auf der engen Piste seine Runden.
Seinen Sturz hatte Aldeguer am Vormittag bei kühlen Bedingungen. «Es war zwar kalt, aber die Strecke war in gutem Zustand», meinte Pirro gegenüber den Kollegen von GPOne. «Die Umstände sind noch nicht ganz klar, aber es war ein schwerer Sturz. Wir hoffen, dass er sich bald erholt.»
Wie lange die Genesung von Fermin Aldeguer dauern wird, ist noch unklar. Der Sepang-Test findet bereits in dreieinhalb Wochen – vom 3. bis 5. Februar – statt. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 steigt dann vom 27. Februar bis 1. März in Thailand.
