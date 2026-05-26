Gresini Ducati: Michele Pirro ersetzt Alex Marquez in Italien und Ungarn

Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez krachte im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona mit voller Geschwindigkeit in KTM-Werksfahrer Pedro Acosta. Der Vizeweltmeister zog sich dabei eine Randfraktur des Wirbels C7 und einen Bruch im rechten Schlüsselbein zu.

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Vor wenigen Tagen gab Gresini Racing bekannt, dass Alex Marquez die Grands Prix in Italien und Ungarn verpassen wird. Am 26. Mai folgte die Nachricht, dass AM73 an den beiden Rennwochenenden von Ducati-Testfahrer Michelle Pirro ersetzt wird.

Ob es für Alex Marquez mit einem Comeback beim Großen Preis von Tschechien in Brünn (19. bis 21. Juni) klappen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Beim 30-jährigen Spanier wurde eine Platte zur Fixierung des Schlüsselbeins eingesetzt. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 67 Punkten auf Rang 7.

Ducati-Langzeit-Testfahrer Michele Pirro wird an diesem Wochenende zum ersten Mal seit 2023 in Mugello an den Start gehen und somit einen MotoGP-Renneinsatz in seiner italienischen Heimat haben.

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