Mick Doohan über Marquez: «Nur Marc weiß, was er durchgemacht hat!»

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der MotoGP-Saison 2025 wurde Champion Marc Marquez für den «Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year» nominiert (SPEEDWEEK.com berichtete). Der Spanier hat sich nach einer jahrelangen Verletzungsmisere zurückgekämpft und letztes Jahr mit dem Ducati-Lenovo-Team überlegen den WM-Titel geholt – er legte eines der größten Comebacks in der Sportgeschichte hin.

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Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie sind die Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, der olympische Goldmedaillengewinner im Stabhochsprung Mondo Duplantis, der vierfache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und Fußballer Ousmane Dembele. Der Gewinner 2026 wird am 20. April in Madrid bekanntgegeben.

Marc Marquez und Mick Doohan Foto: Gold & Goose Marc Marquez und Mick Doohan © Gold & Goose

Einer, der sich sehr freuen würde, wenn Marc Marquez das Rennen macht, ist 500er-Legende Mick Doohan. «Zunächst einmal ist es unglaublich, was Marc durchgemacht hat und wie er sich von seiner Verletzung erholt hat», meinte der fünffache Weltmeister in einem Interview mit marca.com. «Aber nicht nur von seiner Verletzung, sondern auch von der langen Zeit, die seine Genesung in Anspruch genommen hat. Auch der Wechsel des Herstellers, der eine völlige Umstellung bedeutete, ohne dass er seine Motivation verloren hat. Und dass er wieder so dominant ist wie früher. In seinem zweiten Jahr mit einer Ducati, dem ersten im Ducati-Werksteam, war er auf einem anderen Niveau als der Rest. Ich würde ihn gerne gewinnen sehen. Meiner Meinung nach hätte er es dieses Jahr verdient, zu gewinnen. Ich glaube, er wäre sehr stolz, wenn er es schaffen würde.»

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Mick Doohan weiß sehr gut, was es heißt, sich nach einer schweren Verletzung wieder an die Spitze zu kämpfen. 1992 war Doohan auf bestem Weg, seinen ersten WM-Titel einzufahren – er siegte in fünf der ersten sieben Rennen. Beim achten Grand Prix in Assen hatte er in der Qualifikation einen heftigen Crash. Er brach sich dabei das rechte Bein, die Saison war für ihn zu Ende – Doohan wurde Vizeweltmeister. In der darauffolgenden Saison brauchte es einige Zeit, bis er an die Leistungen des Vorjahres anschließen konnte.

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Von 1994 bis 1998 wurde Mick Doohan fünfmal hintereinander Weltmeister. Dann folgte der Jerez-GP 1999, das dritte Saisonrennen. Bei einem schweren Sturz zog er sich eine Reihe an Verletzungen zu. Sein linkes Handgelenk war gebrochen und, wie sich später herausstellte, hatte er die Nerven in seinem linken Arm beschädigt. Seine rechte Schulter war ebenfalls gebrochen. Zudem hatte er sich dasselbe rechte Bein wieder gebrochen – oberhalb der Stelle des vorherigen Bruchs. Doohan wollte sich erneut zurückkämpfen, gab dann aber noch vor Ende des Jahres seinen Rücktritt bekannt.

Mick Doohan: «Kann nicht für Marc sprechen»

Auf was kommt es am meisten an, wenn man sich wie Marc Marquez oder er selbst von einer schweren Verletzung zurückkämpft? «Diese Frage kann nur Marc beantworten. Er ist der Einzige, der diese für ihn so traumatische Zeit durchgemacht hat. Natürlich hatte ich vor vielen Jahren auch eine Verletzung, aber sie war anders als die von Marc», betonte Doohan. «Es gab Zeit, sich zu erholen, Verträge zu verlängern … aber nur Marc weiß, was er durchgemacht hat und wie schwer dieser Prozess war – all die Rückschläge, die er hinnehmen musste und die ihn ständig daran hinderten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich das Fahren. Ich glaube, das zeigt, was für ein wahrer Champion er ist. Diese mentale Stärke zu haben, niemals die Konzentration auf das Ziel zu verlieren, das er sich selbst gesetzt hat. Aus der dominanten Position zu kommen, die er vor dem Unfall hatte, das durchzumachen und eine Saison zu absolvieren, in der er eigentlich nicht um die Weltmeisterschaft kämpfte, weil er wusste, dass die WM außer Reichweite war, aber er blieb langfristig fokussiert. Das heißt, wieder dominant zu sein und zu zeigen, wie gut er war und wie gut er ist. Das zeugt von Marcs großer menschlicher Qualität und davon, was ihm geholfen hat, diese Verletzung zu überwinden. Das ist bei jedem Menschen anders, deshalb kann ich nicht persönlich für Marc sprechen, aber er ist ein Champion aufgrund seiner Mentalität.»

Marquez gewann 2013, als er in seiner MotoGP-Rookie-Saison Weltmeister wurde, den «Laureus Breakthrough of the Year Award». 2015 und 2020 war er bereits für den «Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year» nominiert. 2022 und 2025 hatte er Nominierungen für den Award für das Comeback des Jahres.

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