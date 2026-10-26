Mick Doohan wirbt für Adelaide: «Die Atmosphäre wird unglaublich!»

Der Wechsel des Australien-GP von Phillip Island nach Adelaide löst in der MotoGP unterschiedliche Reaktionen aus. Während Fahrer wie Casey Stoner den Verlust des schnellen Traditionskurses bedauern und Fragen zur neuen Strecke bleiben, äußerte sich Mick Doohan ausgesprochen positiv. Der fünffache Weltmeister erwartet ab 2027 eine Veranstaltung, die weit über das eigentliche Rennen hinaus Aufmerksamkeit erzeugt.

Werbung

Werbung

Sein Blick richtet sich dabei vor allem auf das Gesamterlebnis. Die Nähe von Strecke, Hotels und Ausgehmöglichkeiten betrachtet Doohan als wesentlichen Vorteil gegenüber einem Australien-GP, dessen Besuch bislang mit einer aufwendigeren Anreise verbunden war.

«Ich denke, dass Adelaide eine fantastische Veranstaltung wird. Als Gesamtveranstaltung betrachtet: Rennsport bleibt Rennsport, egal, wohin unser Sport geht. Aber wenn alles in der Stadt stattfindet, können die Menschen hinfliegen, in ein Taxi oder Uber steigen und direkt zum Hotel oder zur Rennstrecke fahren», erklärte Doohan im Rahmen des Wochenendes auf Phillip Island.

Warum Doohan ein Adelaide-Fan ist

Für die MotoGP sieht er darin eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die bislang keinen Grand Prix besucht haben. «Wenn alles in der Stadt ist, wird die Atmosphäre unglaublich. Ich glaube, dass wir unseren Sport damit vielen neuen Menschen und neuen Fans näherbringen können. Ich freue mich wirklich darauf, nach Adelaide zu kommen», betonte der Australier, der zuletzt seine Medaille für die MotoGP Hall of Fame erhielt ..

Werbung

Werbung

Diese Zuversicht begründet Doohan auch mit eigenen Erfahrungen. Adelaide hat für ihn bereits bewiesen, große Veranstaltungen nicht nur organisatorisch auszurichten, sondern sie im Leben der Stadt zu verankern. «Die Stadt veranstaltet Events. Jede Veranstaltung, die ich in Adelaide besucht habe, war spektakulär. Die Menschen sind sehr gastfreundlich, und die ganze Stadt bringt sich ein – unabhängig davon, um welche sportliche Veranstaltung es geht», schilderte die MotoGP-Legende.

2027 zieht die MotoGP nach Adelaide um Foto: motogp.com 2027 zieht die MotoGP nach Adelaide um © motogp.com

Damit setzt Doohan einen anderen Schwerpunkt als jene Fahrer, die vor allem die sportlichen Qualitäten von Phillip Island hervorheben. Der flüssige Kurs mit seinen schnellen Kurven gehört zu den prägenden Strecken der Meisterschaft. Ob Adelaide fahrerisch ein ähnlich überzeugendes Erlebnis bieten kann, beantwortet die Begeisterung für den Veranstaltungsort allein noch nicht.

MotoGP bringt «mehr Leben» als die Formel 1 in die Stadt

Doohans Aussagen sind deshalb vor allem ein Vertrauensvotum für das Konzept eines MotoGP-Wochenendes mitten in der Stadt. Für ihn kann daraus ein Großereignis entstehen, das auch außerhalb des bestehenden Fanpublikums wahrgenommen wird.

Werbung

Werbung

«Für die Stadt wird das großartig, eine weitere große Veranstaltung. Das Einzige, was damit vergleichbar ist, ist ein Formel-1-Event. Nur sind wir auf zwei Rädern unterwegs und bringen noch viel mehr Leben hinein. Ich denke, dass es eine fantastische Show wird», erklärte Doohan.

Mick Doohan erhielt auf Phillip Island seine Hall-of-Fame-Medaille Foto: MotoGP Mick Doohan erhielt auf Phillip Island seine Hall-of-Fame-Medaille © MotoGP

Während Phillip Island vor allem für seine einzigartige Strecke und die Kulisse am Meer geliebt wird, setzt Adelaide auf kurze Wege und ein Rennen als Teil des Stadtlebens. Doohan sieht darin eine Chance für die Zukunft des Australien-GP – auch wenn der neue Kurs seine sportliche Qualität erst noch beweisen muss.