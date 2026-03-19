Miller: «Es ist für alle eine neue Rennstrecke, was es interessant macht!»

Der Thailand-GP war für alle vier Yamaha-Fahrer eine große Enttäuschung. Doch überraschend kam die Pleite in Asien nicht, da man mit der neuen V4-M1 ein noch nicht konkurrenzfähiges Paket am Start hat. Es wird 2026 noch lange dauern, bis Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu über Top-Ergebnisse nachdenken können.

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Pramac-Ass Jack Miller hilft seinen Arbeitgeber, die Yamaha nach und nach zu verbessern. Zudem steht er seinem Teamkollegen und MotoGP-Rookie Toprak zur Seite, um sich in der Königsklasse der Motorrad-WM zurechtzufinden. Der Australier reiste mit null Punkten im Gepäck aus Buriram ab. In Brasilien steht ihm und seinen Markenkollegen ein weiteres Rennwochenende bevor, an dem weiter dazugelernt werden soll.

Da die Rennstrecke in Goiania für alle Fahrer und Teams neu ist, fangen dort alle bei null an. Dazu kommen die wechselhaften Wetterbedingungen, was das Wochenende zusätzlich erschweren wird – die Anpassungsfähigkeit wird für alle eine große Rolle spielen.

«Ich bin wirklich motiviert, wieder auf die Strecke zu kommen und die Arbeit fortzusetzen, die wir begonnen haben. Es ist für alle eine neue Rennstrecke, was es interessant macht, weil es uns allen eine Art Neuanfang ermöglicht», grübelte «Jackass». «Wir haben in den letzten Wochen so viel Vorarbeit wie möglich geleistet, aber solange man die Strecke nicht tatsächlich befahren hat, weiß man nie wirklich, was einen erwartet.»

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Fahrzeit optimal nutzen

Für Miller und die anderen drei Yamaha-Piloten geht es an diesem Wochenende darum, mit der V4-M1 konstant weiterzuarbeiten und den japanischen Ingenieuren präzises Feedback zu geben – ohne auf die Ergebnisse zu schauen und zu verzweifeln. Die Fahrzeit auf der Strecke soll optimal genutzt werden, um die Wissensbasis weiter auszubauen.

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