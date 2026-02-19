Weiter zum Inhalt
Miller über Stadtkurs in Adelaide: «Wird eine großartige Erfahrung sein!»

MotoGP-Ass Jack Miller ist bekannt dafür, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Weshalb er ein Befürworter des neuen Stadtkurses in Adelaide ist, wo ab 2027 der Australien-GP ausgetragen wird.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Jack Miller
Jack Miller
Foto: motogp.com
Jack Miller
© motogp.com

Die Nachricht, dass der Australien-GP ab 2027 nicht mehr auf Phillip Island stattfinden wird, hat weltweit für große Entrüstung gesorgt. Viele Fans und auch Fahrer äußerten auf Social Media ihren Unmut über diese Entscheidung. Prominentestes Beispiel aus Australien war der zweifache MotoGP-Weltmeister Casey Stoner: «Eine der großartigsten Motorrad-Rennstrecken der Welt – ein Kurs, der einige der größten und spektakulärsten Rennen hervorgebracht hat, die wir je gesehen haben, und der Jahr für Jahr aufs Neue liefert – wird beiseitegeschoben, um Platz für ein Rennen in Adelaide zu schaffen.»

Zudem kamen Zweifel auf, dass der neue Stadtkurs in Adelaide, wo der Grand Prix zukünftig ausgetragen wird, den hohen Sicherheitsstands der Motorrad-Weltmeisterschaft entsprechen wird. Zudem ist es das erste Mal, dass die MotoGP ein Rennen auf öffentlichen Straßen fahren wird. An dieser Stelle muss betont werden, dass die MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna) und der Veranstalter davon überzeugt sind, einen sicheren Kurs inmitten einer Stadt bauen zu können – ansonsten hätte man sich nicht so entschieden.

Ich bin sehr stolz darauf, ein Australier zu sein

Jack Miller

Es gibt jedoch nicht nur kritische Stimmen. Einige sehen die Verlegung des Australien-GP nach Adelaide als Chance für die MotoGP, um dem Sport weiterzuentwickeln – so etwa der australische Moto3-Fahrer Joel Kelso. Ein weiterer prominenter Befürworter ist Lokalmatador und MotoGP-Routinier Jack Miller. Der Pramac-Yamaha-Pilot war sogar bei der Vorstellung des Projekts – neben Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer der MotoGP und Peter Malinauskas, Premierminister von Südaustralien – dabei.

Großartig für Australien und Adelaide

«Ich freue mich sehr für Australien und auch für Adelaide, dass sie die Aufgabe bekommen haben, eine sichere Rennstrecke für MotoGP-Bikes zu bauen», betonte Miller gegenüber den Kollegen von motogp.com. «Das große Problem, dass wir mit Motorrädern haben, ist, geeignete Rennstrecken zu finden. Es ist großartig, dass eine Stadt wie Adelaide für uns einen Kurs baut, um in den Straßen Rennen zu fahren – es wird für uns eine großartige Erfahrung sein. Ich bin sehr stolz darauf, ein Australier zu sein – um zu zeigen, dass wir Sport lieben und diesen weiterbringen möchten.»

Mit Jack Miller konnte man also ein heimisches Zugpferd gewinnen, um positive Stimmung für das ambitionierte Projekt zu verbreiten. Ob «Jackass» 2027 den Straßenkurs in Adelaide mit einem MotoGP-Bike befahren wird können, ist ungewiss. Sein Vertrag läuft Ende 2026 aus.

