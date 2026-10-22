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Miller (Yamaha) über Toprak: «Ich weiß, dass er sich darauf gefreut hat!»

Jack Miller bedauert es, dass Teamkollege Toprak Razgatlioglu bei seinem letzten MotoGP-Heimrennen auf Phillip Island fehlt. Auch für den Türken wäre es ein besonderes Wochenende gewesen.

MotoGP

Toprak Razgatlioglu und Jack Miller
Toprak Razgatlioglu und Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu und Jack Miller
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu wird beim Großen Preis von Australien und auch bei den restlichen Events in diesem Jahr nicht dabei sein können. Der Superbike-Weltmeister von 2025 musste die MotoGP-Saison 2026 verletzungsbedingt vorzeitig beenden.

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Zur Erinnerung: Bei einem Crash im zweiten freien Training in Indonesien hatte sich Toprak die rechte Schulter ausgekugelt. Das Sprintrennen am Samstag fuhr der Pramac-Pilot unter Schmerzen zu Ende, im Grand Prix am Sonntag musste er nach acht Runden das Handtuch werfen. Nach weiteren medizinischen Untersuchungen in Mailand stand fest, dass sich der 30-Jährige am 26. Oktober einer Operation unterziehen muss.

Toprak bedauert es sehr, dass er beim Australien-GP, der in diesem Jahr das letzte Mal auf Phillip Island stattfindet, nicht dabei sein kann. Auf einer seiner Lieblingsstrecken erlebte er in der Superbike-WM einige besondere Momente.

Im Artikel erwähnt

Jack Miller: «Es ist schade, dass Toprak dieses Wochenende nicht dabei sein kann»

Vertreten wird Toprak an diesem Wochenende im Pramac-Team von Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez. Dieser wird zudem an der Seite von Jack Miller die restliche MotoGP-Saison bestreiten. Der Australier wiederum erlebt auf Phillip Island seinen letzten Heim-GP in der MotoGP. Es wird somit für ihn ein besonderes und emotionales Rennwochenende werden. Dieses hätte er gerne gemeinsam mit Toprak bestritten.

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«Es ist schade, dass Toprak dieses Wochenende nicht dabei sein kann. Ich weiß, dass er sich darauf gefreut hat, hier zu fahren, daher wünsche ich ihm alles Gute für die Operation und die Genesung. Hoffentlich ist er bald wieder voll bei Kräften», meinte Miller in Richtung seines Teamkollegen.

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Jack Miller wird seinen letzten Heimauftritt in der Königsklasse trotzdem genießen. Im Februar 2027 wird er in der Superbike-WM eine weitere Gelegenheit bekommen, auf dem Phillip Island Circuit Rennen zu fahren. Und Toprak Razgatliuglu wird alles dafür tun, um nächstes Jahr in der bestmöglichen Verfassung in die neue MotoGP-Ära mit den 850er-Bikes und den Pirelli-Reifen zu starten.

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