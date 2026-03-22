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Mini-Erfolg für Bagnaia: Viel Potenzial, aber gefangen hinter Alex Marquez

Es lieft nicht gut für Pecco Bagnaia. Ein Crash im Q2 brachte die Quittung im Sprint Goiania Der Ducati-Werksfahrer hatte trotz guter Basis keine Chance mehr, an die Spitze zu gelangen – Platz 8.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Drei, nicht zwei. Bagnaia und Acosta nehmen Moreira in die Zange
Drei, nicht zwei. Bagnaia und Acosta nehmen Moreira in die Zange
Foto: Gold and Goose
Drei, nicht zwei. Bagnaia und Acosta nehmen Moreira in die Zange
© Gold and Goose

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Die Misere begann lange vor dem Sprintrennen über 15 Runden. Denn schon in der ersten fliegenden Runde des Qualifyings begrub Francesco Bagnaia seine Chancen auf ein Spitzenergebnis neben der Ideallinie. Was war passiert? Bagnaia: «Nach einem sehr guten FP2 am Morgen habe ich großes Potenzial gesehen, in die Startreihe 1 zu fahren Ich war sehr motiviert am Start, wohl etwas zu sehr, denn ich habe den Vorderreifen nicht gut genug aufgewärmt und bin abgeflogen.»

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Besonders ärgerlich: «Wir hatten nur ein Motorrad bereit, mit dem Setting, das mir so gut gepasst hat. Nach dem FP2 war ja kaum Zeit. Und ich habe die «gute» Maschine kaputt gemacht», so der Italiener. Auf dem Ersatzbike verlor Bagnaia gut sieben Zehntel auf die Bestzeit von Markenkollege Fabio Di Giannantonio, was auf der Piste von Goiania den aussichtslosen elften Startplatz bedeutete.

Beim ersten Sprint auf brasilianischem Boden kam der Champion der Jahre 2022 und 2023 gut vom Fleck, doch der Vorwärtsdrang war schnell gestoppt, wie Bagnaia berichtete: «Leider konnte ich im Rennen das volle Potenzial nicht ausschöpfen, das vorhanden war. Ich hing bald hinter Alex Marquez fest und bin nicht sicher vorbeigekommen. Auf der Strecke ist nur dann leicht zu überholen, wenn du ein schnelleres Bike auf der Geraden hast – das hatte ich aber nicht. Aber da ich sowieso nicht ganz nach vorne konnte und bereits im Q2 Mist gebaut hatte, wollte ich ein Ergebnis ins Ziel bringen.»

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So flog die Nummer 63 nach dem Kurvenausgang am Hinterrad von Vizeweltmeister Alex Marquez über die Linie. Mit einer 1:18,5 min hatte der eine bessere Runde gedreht als der Gresini-Pilot. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde ging mit 1:18,136 min an Sieger Marc Marquez.

Da Bagnaia auch beim GP wieder nur aus Reihe 4 losfahren wird, sind die Chancen für eine dramatische Steigerung überschaubar, doch Bagnaia ist hier Optimist. «Ich denke, im GP werden doch alle auf den mittleren Hinterreifen setzen. Und ich schätze, ich gehöre zu denen, die damit besonders gut klarkommen. Wenn alles passt, dann rechne ich mir schon einen kleinen Vorteil aus, der mir auch helfen könnte in der Beschleunigung und damit beim Überholen. Dafür wäre es vor allem wichtig, dass es trocken bleibt.»

Immerhin gelang es dem Ducati-Lenovo-Piloten, über die kurze Distanz WM-Spitzenreiter Acosta zu überholen und 15 Runden lang hinter sich zu halten. Von «nicht konkurrenzfähig» kann bis hierher keine Rede sein. In der WM-Tabelle verbesserte sich Bagnaia nach dem kleinen Erfolg um eine Position, es ging vorbei an Kumpel Franco Morbidelli auf Rang 9.

Willkommen zum Rennwochenende in Brasilien
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Foto: Gold and Goose
Fans
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Willkommen in Brasilien
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Willkommen in Brasilien
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Streckenarbeiten
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Toprak Razgatlioglu
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Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
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Joan Mir
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Francesco Bagnaia
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Fabio Quartararo
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Der Start des Rennens
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Francesco Bagnaia
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Alex Márquez
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Franco Morbidelli
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Raul Fernandez
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Alex Rins
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Joan Mir
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Diogo Moreira
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Maverick Viñales
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Fabio di Giannantonio
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Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Marc Márquez
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Sieger Marc Márquez
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Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
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Willkommen zum Rennwochenende in Brasilien
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