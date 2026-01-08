Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Minus-Bilanz: Für diese MotoGP-Piloten ging es 2025 nach unten

Wo Gewinner, da auch Verlierer. Auf der Kehrseite der MotoGP-Medaille fanden sich 2025 etliche große Namen, für die es teilweise massiv nach unten ging. SPEEDWEEK.com fasst zusammen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Absturz des Weltmeisters: Platz 21 für Jorge Martin
Absturz des Weltmeisters: Platz 21 für Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Absturz des Weltmeisters: Platz 21 für Jorge Martin
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die längste MotoGP-Saison aller Zeiten sah nicht nur die großen Gewinner mit den Namen Marquez und Bezzecchi, sondern auch einen bemerkenswerten Aufwärtstrend der drei Honda-Piloten Zarco, Marini und Mir. Die 44 Wettfahrten der Kampagne 2025 zeichneten für viele Fahrer eine negative Bilanz auf. Der größte Verlierer der abgelaufenen Saison ist schnell gefunden.

Werbung

Werbung

Ausgerechnet den Weltmeister mit der Startnummer 1 erwischte es gnadenlos. Der Titel der offiziellen MotoGP-Dokumentation trifft es exakt: «From Heaven to Hell». Jeder MotoGP-Betrachter hatte verstanden, dass Jorge Martin 2025 sein MotoGP-Inferno durchlebte. Seine Geschichte, die mit einer Verletzungskette noch vor dem ersten Rennen in Thailand begann, ist filmreif.

Von den Blessuren des Sepang-Tests und des folgenden Supermoto-Abflugs sollte sich der Champion 2025 nicht mehr erholen. Die Ergebnis-Katastrophe – für Martin ging es von 1 auf 21 zurück – ging nicht allein auf die körperlich schlechte Verfassung und das Auslassen der halben Saison zurück, auch mental haderte der Madrilene über weite Strecken. Nicht ein einziges Podiumsergebnis blieb – Platz 4 am neuen Balaton-Ring war alles, was der «Martinator» als Erfolg verbuchen konnte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Außergewöhnlich bitter verlief die Saison auch für einen anderen Spanier und hoch dekorierten MotoGP-Sieger: Maverick Vinales. «Top Gun», der die Saison 2024 als Aprilia-Werksfahrer auf einem respektablen siebten Platz abschließen konnte, fand sich zwölf Monate später nur auf Rang 18 wieder. Wie Martin litt auch Vinales in erster Instanz unter einer langen Verletzungspause. Schuld war ein kurzer Moment auf dem Sachsenring, der den KTM-Racer insgesamt 16 Rennen kosten sollte. Das Aus in Deutschland beendete damit auch den Aufwärtstrend des Tech3-Piloten, der in der Wüste von Katar sogar in Führung gelegen hatte.

Werbung

Werbung

Nicht weniger heftig traf es den Teamkollegen. Enea Bastianini, wie Vinales erst zur Saison 2025 ins KTM-Lager gewechselt, muss mit einer unrühmlichen Auszeichnung leben: Kein anderer MotoGP-Pilot büßte in der Gesamtabrechnung – ohne Verletzung – mehr Positionen ein. Während sich «La Bestia» im Vorjahr mit Marc Marquez lange um Platz 3 in der Tabelle stritt und am Ende Vierter wurde, ging es 2025 mit der RC16 bis auf Rang 14 retour. Aber: Unterbrochen wurde die große Flaute von wenigen Highlights. In Brünn zeigte Bastianini groß auf und schaffte es sogar aufs Podest.

KTM-Werksfahrer Enea Bastianini: WM-Rang 14
KTM-Werksfahrer Enea Bastianini: WM-Rang 14
Foto: Gold and Goose
KTM-Werksfahrer Enea Bastianini: WM-Rang 14
© Gold and Goose

Weiter geht es mit dem nächsten KTM-Piloten – Brad Binder. Der Südafrikaner fand zu keinem Zeitpunkt zur Form der Vergangenheit zurück. Nach Platz 4 2024 landete die KTM mit der Nummer 33 nur auf Position 11. Und wenn es schon nicht läuft, kommt auch noch Pech dazu: Binder wurde einmal von Morbidelli abgeräumt und auch die Technik ließ den Routinier 2025 mehrfach im Stich. Das Beste an der sportlichen Misere: Binder überstand das harte Jahr ohne ernste Blessuren.

In der Auflistung der großen Verlierer ebenfalls vertreten: Francesco Bagnaia. Die letzte Saison verlief ausgesprochen kurios. Denn nüchtern betrachtet verlief das Jahr alles andere als fatal – im Vergleich mit Größen wie Martin oder Bastianini. Von Rang 2 ging es nur um 3 Plätze, auf Position 5 zurück – doch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Wahrnehmung Bagnaias selbst war die Saison 2025 eine Riesenkatastrophe.

Werbung

Werbung

Trotz solidem Saisonstart mit hoher Konstanz ging es in der zweiten Saisonhälfte spiralförmig abwärts. Verrückt: Nie lagen bei einem MotoGP-Piloten Höhen und Tiefen enger beisammen. Einer Nullnummer in Misano folgte ein Doppelsieg in Japan – dann verschwand der Doppelweltmeister wieder in der sportlichen Bedeutungslosigkeit. Der letzte Platz in Mandalika brachte es auf den Punkt – eine Saison zum Vergessen auch für den bis dato erfolgreichsten Ducati-MotoGP-Piloten.

Ducati-Pilot Pecco Bagnaia fiel in der WM auf Platz 5 zurück
Ducati-Pilot Pecco Bagnaia fiel in der WM auf Platz 5 zurück
Foto: Gold and Goose
Ducati-Pilot Pecco Bagnaia fiel in der WM auf Platz 5 zurück
© Gold and Goose

Kollektiv im Rückwärtsgang unterwegs waren auch die drei Yamaha-Piloten. Während Fabio Quartararo eine Verbesserung gelang, ging es für Alex Rins und die neu aufgestellte Pramac-Mannschaft nach hinten. Für Miguel Oliveira, der gleich zu Beginn der Saison unverschuldet zu Fall kam und mit einer Verletzung ausfiel, bedeutete der Wechsel auf die M1 das MotoGP-Aus. Nach Platz 20 musste der Portugiese Platz machen für Toprak Razgatlıoğlu.

Fazit: Aprilia Racing war das Team der Extreme 2025. Die Mannschaft aus Noale hatte mit Marco Bezzecchi den größten Gewinner – und mit Jorge Martin den größten Verlierer in der Box. Für KTM leistete Pedro Acosta die erfolgreichste Arbeit, bei Yamaha war es Fabio Quartararo, der positiv herausstach. Dass Ducati auch weiterhin souverän an der Spitze notiert wurde, war dem ungebrochen starken Gesamtauftritt mit den Marquez-Brüdern, VR46 Racing sowie dem überzeugenden Rookie Fermín Aldeguer zu verdanken.

Werbung

Werbung

Die großen Verlierer der MotoGP-Saison 2025:

  • Jorge Martin (Aprilia): Verschlechterung um 20 Positionen

  • Maverick Vinales (KTM), 11

  • Enea Bastianini (KTM), 10

  • Brad Binder (KTM), 7

  • Miguel Oliveira (Yamaha), 5

  • Pecco Bagnaia (Ducati), 3

  • Jack Miller (Yamaha), 3

  • Alex Rins (Yamaha), 1

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien