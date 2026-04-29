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Moderner Fünfkampf: Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt

In Jerez holte Ducati den ersten MotoGP-Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in den Top 6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem Europaauftakt.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Stand der Dinge: Aprilia-Piloten an der Spitze der MotoGP
Stand der Dinge: Aprilia-Piloten an der Spitze der MotoGP
Foto: Gold and Goose
Stand der Dinge: Aprilia-Piloten an der Spitze der MotoGP
© Gold and Goose

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Ducati ist zurück – könnte man meinen. Denn in Jerez gelang Alex Marquez, der in den ersten sechs Rennen 2026 mit Stürzen und Problemen haderte und nur als Achter der Tabelle zu seinem Heimrennen gereist war, eine bemerkenswerte Auferstehung. Die fand bereits im wichtigen Zeittraining statt. Sofort klickte bei der Nummer 73 alles in die richtige Position. Mit der klaren Bestzeit auf kühlem Asphalt wurde Alex Marquez als Favorit ausgerufen.

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Seine 1:57,7 min hatten Eindruck hinterlassen. Nur ein Zehntel hatte «AM73» auf den Streckenrekord, aufgestellt 2025 unter Top-Bedingungen (Quartararo in 1:35,610 min), verloren. Eine Zeit, die auch unter ebenfalls brillanten Rahmenbedingungen beim Montags-Test hielt – Ogura-san fuhr die Bestzeit mit 1,35,944 min.

Ducati profitierte beim Spanien-GP

Als hinter Alex Márquez eine weitere Ducati unter Fabio Di Giannantonio gelistet war, strahlten die Ducati-Fans. Scheinbar hatte Ducati in Europa wieder alles unter Kontrolle. Dazu kamen die Werks-Asse Marc Marquez und Pecco Bagnaia, die sich im Zeittraining mit Mini-Rückständen auf 4 und 6 eingefunden hatten.

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Im Artikel erwähnt

Alex Marquez bescherte Ducati den ersten MotoGP-Sieg 2026
Alex Marquez bescherte Ducati den ersten MotoGP-Sieg 2026
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez bescherte Ducati den ersten MotoGP-Sieg 2026
© Gold and Goose

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Und Aprilia? Bezzecchi, Ogura, Fernandez und Martin wurden am Trainingsfreitag auf 3, 5, 7 und 9 geführt. Der Abstand innerhalb des gesamten RS-GP-Quartetts: 0,091 sec! Von der Überlegenheit eines Herstellers konnte damit keine Rede sein, von der Überlegenheit eines Alex Marquez sehr wohl.

Bekanntermaßen fahren in der Königsklasse drei weitere Werke mit. Während sich die Abstände zwischen den besten Aprilia- und Ducati-Piloten verringerten, musste KTM als dritte Kraft aus Europa in Jerez zurückstecken. Der Auftritt der RC16-Piloten war eine Enttäuschung. Zu keiner Zeit war ein Platz in den Top 5 erreichbar, was insbesondere Pedro Acosta weh tat. Vieles hatte darauf hingedeutet, dass KTM mit den auf überlegenes Turning verschobenen Entwicklungsprioritäten und einem bissigen Acosta in Spanien wieder näher rückt, doch das Gegenteil war der Fall. Auch KTM-Motorsportchef Pit Beirer hatte direkt nach dem GP-Wochenende keine Erklärung.

KTM: Erst beim Test fasste Acosta wieder Vertrauen in die RC16

Nach dem Testtag dürfte sich die Laune aber bereits wieder aufgehellt haben. Mit der zusätzlichen Testzeit am Montag unter Top-Bedingungen schaffte Acosta die Trendwende. Der in Jerez auf WM-Rang 4 hinter Fabio Di Giannantonio zurückgefallene Youngster fand mit einer Rennabstimmung rund eine halbe Sekunde.

Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura: Bestzeit beim Jerez-Test
Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura: Bestzeit beim Jerez-Test
Foto: Gold and Goose
Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura: Bestzeit beim Jerez-Test
© Gold and Goose

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Schwer durchschaubar war die Vorstellung der vier Honda-Fahrer. Denn anders als zuletzt war es wieder Johann Zarco, der das beste Tempo zeigte. Mir, Marini und Rookie Moreira fuhren in Spanien unter ferner liefen. Doch die Vorstellung, die Zarco hatte, entsprach nur teilweise der MotoGP-Wirklichkeit.

Denn der Franzose hatte Platz 7 im GP der perfekten Ausgangslage zu verdanken. Im nassen Q2 war Zarco in seinem Element, es ging bis in Reihe 1. Im Großen Preis verteidigte Johann Zarco nach allen Regeln der Kunst. Fakt ist, ohne Regenglück wäre die Punkteausbeute des LCR-Routiniers weniger gut ausgefallen.

Yamaha bleibt Schlusslicht

Eindeutig dagegen die Lage bei Yamaha. Während des GP-Wochenendes litten die M1-Piloten und mit ihnen die Fans der potenziellen Aushängeschilder Fabio Quartararo und Toprak Razgatlioglu. Über weite Strecken der Veranstaltung stritten sich die Yamaha-Athleten mit Aprilia-Tester Lorenzo Savadori um den letzten Platz.

Doch auch Yamaha ist nicht Lichtjahre zurück. Das bewies Quartararo im zweiten Abschnitt des Montags-Tests. Mit einer geänderten Aerodynamik und einer angepassten Motorsteuerung ging es vor bis auf Platz 6. Beobachter mit Humor warfen in Jerez die Frage auf: Fährt der Teufel jetzt wieder mit dem Reihenmotor?

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Zurück zur Spitze. Ducati profitierte zuletzt von den kuriosen Wetterbedingungen in Jerez de la Frontera. Der nasse Samstag sabotierte die Arbeitspläne aller MotoGP-Mannschaften. Wenn auch mutmaßlich, aber hätten FP2 und Qualifikation unter blauem Himmel stattgefunden, dann wäre der GP-Höhepunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit anders ausgegangen.

Aprilia und wohl auch KTM hätten die Zeit gehabt, gegenzusteuern. Doch kein Pilot konnte in Jerez am Samstag über eine Runde zeigen, wo der aktuelle MotoGP-Zeitenhammer hängt. Wer sich ein realistisches Bild von den Herstellern machen will, der sollte auch die Listen des Testtags begutachten. Aprilia, Ducati, KTM, Honda, Yamaha. In dieser Reihenfolge geht es auch zu Runde 5 in Le Mans.

Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Zarco
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Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Binder und Mir
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Aldeguer und Bagnaia
Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
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Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sieger Alex Márquez
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Willkommen zum Rennen in Jerez
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Team

Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+22,431

1:37,712

6

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