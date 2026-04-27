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Morbidelli (12.): «Bin derzeit der einzige Ducati-Pilot mit diesem Problem»

Nach Platz 3 im Jerez-Sprint war Franco Morbidelli (VR46) am Sonntag zurück in der Realität. Der MotoGP-Routinier hat derzeit mit einem seltsamen Problem bei seiner Ducati zu kämpfen – er ist ratlos.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Im Chaos-Sprint am Samstag in Jerez konnte VR46-Ass Franco Morbidelli mit Platz 3 endlich wieder ein Top-Ergebnis einfahren. Bislang tut sich der Italiener schwer in der MotoGP-Saison 2026, um auf Touren zu kommen. Den Grand Prix am Sonntag musste Morbidelli wieder von Startplatz 18 und aus der sechsten Reihe in Angriff nehmen. Mit seiner Ducati GP25 fuhr er ein solides Rennen, in dem er auch einige seiner Kontrahenten überholen konnte. Am Ende wurden es für den Italiener Platz 12 und vier wichtige WM-Punkte. Morbidelli liegt derzeit in der Gesamtwertung mit 25 Punkten auf dem dreizehnten Platz.

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«Das Rennen war härter, aber damit hatte ich gerechnet. Am Samstag haben wir uns einen Podestplatz gesichert, für das Rennen am Sonntag haben wir weiter an einigen Änderungen gearbeitet, die nicht so funktionierten, wie wir es uns gewünscht hatten. Obwohl sie hilfreich waren, um zu verstehen, wie wir das Problem des mangelnden Grips am Hinterrad lösen können. In den letzten Runden des Rennens bin ich momentan besser, weil die Reifen so abgenutzt sind und das Motorrad dann besser zu handhaben und geschmeidiger wird. In den letzten fünf Runden war ich gemeinsam mit Alex (Marquez) und Ogura der Schnellste auf der Strecke. Das ist ein sehr eigenartiges Verhalten des Bikes», analysierte «Morbido». «Wir haben einige Fortschritte gemacht, müssen aber noch daran arbeiten, den ersten Teil des Rennens zu verbessern. Wir arbeiten sehr gut und haben das mit dem Podium im Sprint bewiesen, aber bei trockenen Bedingungen tun wir uns noch ein wenig schwer. Ducati und das Team arbeiten daran, dieses Problem zu lösen.»

Grip am Hinterrad fehlt

Nicht nur in der ersten Hälfte des Rennens fühlt sich Morbidelli in diesem Jahr durch den mangelnden Grip am Hinterrad beeinträchtigt, auch im Qualifying leidet der Römer. «Das ist immer schlecht, denn um schnell zu sein, benötigst du Grip! Ich habe derzeit keinen davon, so ist es sehr schwer, mit dem Bike nach vorne zu kommen», grübelte der 31-Jährige. «Das ist sehr seltsam und es scheint, dass ich der einzige Ducati-Fahrer bin, der dieses Problem hat. Mein Team und Ducati arbeiten derzeit hart daran, um zu verstehen, was da los ist, und um das Problem zu lösen.»

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Im Artikel erwähnt

Hilfreich, um das Problem zu lösen, könnte für Franco Morbidelli der MotoGP-Test am Montag sein. Obwohl: Grip gibt es auf dem Circuito de Jerez einen Tag nach dem Rennwochenende wohl mehr als genug. Somit ist ein erzielter Fortschritt mit Vorsicht zu bewerten.

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Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Zarco
Di Giannantonio und Zarco
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
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Binder und Mir
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Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
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Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Alex Márquez
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Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sieger Alex Márquez
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Willkommen zum Rennen in Jerez
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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

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01

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

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