Morbidelli freut sich über die Sommerpause: «Werde mich neu sortieren!»

Das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring begann für VR46-Pilot Franco Morbidelli gar nicht mal so schlecht. Im Zeittraining am Freitag belegte er Rang 10, was den direkten Einzug ins Q2 am Samstag bedeutete. Doch stand sich der Italiener wieder einmal selbst im Weg – oder besser gesagt seinen Rivalen. Wegen Bummeln auf der Ideallinie bekam «Morbido» eine Strafe für den Grand Prix aufgebrummt – er wurde um drei Startplätze zurückversetzt.

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Doch zuerst standen die Samstagssessions an. Im Qualifying schaffte es Morbidelli auf Startplatz 7. Im Sprintrennen konnte er daraus kein Kapital schlagen – in Runde 7 stürzte er in der ersten Kurve. Zum Zeitpunkt des Crashs war er auf Position 10 unterwegs.

Im Hauptrennen am Sonntag musste Morbidelli dann wegen der Strafe von Platz 10 starten. Er verlor zu Beginn gleich einige Positionen und konnte sich dann mühevoll zurückkämpfen. Der Ducati-Pilot überquerte die Ziellinie als 13., was ihm immerhin drei WM-Punkte einbrachte.

«Es war ein sehr schwieriges Rennen. Ich bin drei Plätze weiter hinten gestartet als im Sprint und konnte einfach nicht die Performance finden, die ich mir erhofft hatte», haderte Morbidelli. Nach der schwierigen ersten Saisonhälfte kommt dem 31-Jährigen die knapp vierwöchige Pause gelegen. «Diese Sommerpause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es wird wichtig sein, einen Neustart zu machen, wieder etwas Ruhe zu finden und neue Energie zu tanken, damit ich mit diesem Motorrad, das großes Potenzial hat, wieder konkurrenzfähig sein kann. Ich werde diese Zeit nutzen, um mich neu zu sortieren und gut vorbereitet in die zweite Saisonhälfte zu starten. Wir haben in der ersten Hälfte der Meisterschaft einige vielversprechende Leistungen gezeigt, auch wenn die Ergebnisse nicht ganz unseren Erwartungen entsprochen haben.»

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Franco Morbidelli kam 2026 bislang nicht in die Spur. Der WM-Siebte der Saison 2025 war bei den ersten elf Grands Prix meistens außerhalb der Top-10 zu finden. Sein bestes Resultat erzielte er im Sprintrennen in Jerez, als er Dritter wurde. In der Gesamtwertung belegt er derzeit mit 46 Punkten Platz 16. VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio hingegen erlebt seine bislang beste MotoGP-Saison. «Diggia» rangiert in der WM-Tabelle derzeit auf Position 5. Auf Leader Jorge Martin (Aprilia) fehlen ihm nur 24 Punkte.

2027 gibt es für Morbidelli in der MotoGP keinen Platz mehr. Der Fahrer der VR46 Academy versucht, nächstes Jahr in der Superbike-WM unterzukommen.



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