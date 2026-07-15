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Morbidelli freut sich über die Sommerpause: «Werde mich neu sortieren!»

Franco Morbidelli erlebte auch auf dem Sachsenring ein enttäuschendes Wochenende. Der VR46-Ducati-Pilot will nun einen Neustart machen, um seine letzten MotoGP-Rennen gut zu beenden.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Franco Morbidelli auf dem Sachsenring neben Champion Marc Marquez
Franco Morbidelli auf dem Sachsenring neben Champion Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli auf dem Sachsenring neben Champion Marc Marquez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring begann für VR46-Pilot Franco Morbidelli gar nicht mal so schlecht. Im Zeittraining am Freitag belegte er Rang 10, was den direkten Einzug ins Q2 am Samstag bedeutete. Doch stand sich der Italiener wieder einmal selbst im Weg – oder besser gesagt seinen Rivalen. Wegen Bummeln auf der Ideallinie bekam «Morbido» eine Strafe für den Grand Prix aufgebrummt – er wurde um drei Startplätze zurückversetzt.

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Doch zuerst standen die Samstagssessions an. Im Qualifying schaffte es Morbidelli auf Startplatz 7. Im Sprintrennen konnte er daraus kein Kapital schlagen – in Runde 7 stürzte er in der ersten Kurve. Zum Zeitpunkt des Crashs war er auf Position 10 unterwegs.

Im Hauptrennen am Sonntag musste Morbidelli dann wegen der Strafe von Platz 10 starten. Er verlor zu Beginn gleich einige Positionen und konnte sich dann mühevoll zurückkämpfen. Der Ducati-Pilot überquerte die Ziellinie als 13., was ihm immerhin drei WM-Punkte einbrachte.

Im Artikel erwähnt

«Es war ein sehr schwieriges Rennen. Ich bin drei Plätze weiter hinten gestartet als im Sprint und konnte einfach nicht die Performance finden, die ich mir erhofft hatte», haderte Morbidelli. Nach der schwierigen ersten Saisonhälfte kommt dem 31-Jährigen die knapp vierwöchige Pause gelegen. «Diese Sommerpause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es wird wichtig sein, einen Neustart zu machen, wieder etwas Ruhe zu finden und neue Energie zu tanken, damit ich mit diesem Motorrad, das großes Potenzial hat, wieder konkurrenzfähig sein kann. Ich werde diese Zeit nutzen, um mich neu zu sortieren und gut vorbereitet in die zweite Saisonhälfte zu starten. Wir haben in der ersten Hälfte der Meisterschaft einige vielversprechende Leistungen gezeigt, auch wenn die Ergebnisse nicht ganz unseren Erwartungen entsprochen haben.»

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Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
Grid Girls
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

Franco Morbidelli kam 2026 bislang nicht in die Spur. Der WM-Siebte der Saison 2025 war bei den ersten elf Grands Prix meistens außerhalb der Top-10 zu finden. Sein bestes Resultat erzielte er im Sprintrennen in Jerez, als er Dritter wurde. In der Gesamtwertung belegt er derzeit mit 46 Punkten Platz 16. VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio hingegen erlebt seine bislang beste MotoGP-Saison. «Diggia» rangiert in der WM-Tabelle derzeit auf Position 5. Auf Leader Jorge Martin (Aprilia) fehlen ihm nur 24 Punkte.

2027 gibt es für Morbidelli in der MotoGP keinen Platz mehr. Der Fahrer der VR46 Academy versucht, nächstes Jahr in der Superbike-WM unterzukommen.

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

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Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

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Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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23

30

+19,140

1:21,905

7

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