Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Morbidelli (VR46): «Sprint-Podium in Jerez hat uns viel Motivation gegeben»

MotoGP-Ass Franco Morbidelli (VR46 Ducati) will in Le Mans einen weiteren Schritt nach vorne machen. Der Podestplatz in Jerez und die gute Arbeit beim Test stimmen den Italiener zuversichtlich.

MotoGP

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Franco Morbidelli tut sich bislang schwer in der MotoGP-Saison 2026. An den vier Rennwochenenden in Buriram, Goiania, Austin und Jerez hat der VR46-Ducati-Pilot gerade einmal 25 Punkte gesammelt. In der Gesamtwertung liegt er derzeit auf Platz 13. Beim Spanien-GP konnte der Italiener immerhin im Sprintrennen seinen ersten Podestplatz in diesem Jahr einfahren.

Werbung

Werbung

Mit der GP25 tut sich «Morbido» schwer. Insbesondere der mangelnde Grip am Hinterrad macht ihm zu schaffen – darauf legte er mit seiner VR46-Crew den Fokus beim Jerez-Test.

Morbidelli: «Das Wochenende in Le Mans wird für uns sehr wichtig sein!»

Morbidelli möchte in Le Mans wieder in die Spur finden. «Das Wochenende in Le Mans wird für uns sehr wichtig sein. Ich mag die Strecke und habe dort schon einige großartige Rennen und starke Comebacks hingelegt», ist der 31-Jährige zuversichtlich. «Die ersten Rennen der Saison waren nicht einfach, aber das Sprint-Podium in Jerez hat uns viel Motivation gegeben. Während des Testtages haben wir viel gearbeitet, und wir kommen nach Frankreich mit dem festen Willen, gut abzuschneiden, und mit dem Ziel, wieder konstant um Spitzenplätze zu kämpfen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Letztes Jahr beendete Franco Morbidelli das Sonntagsrennen in Le Mans auf Rang 15. Allerdings siegte er dort 2017, als er Moto2-Weltmeister wurde.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

54

7

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

53

8

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

48

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

34

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

30

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM