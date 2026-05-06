Morbidelli (VR46): «Sprint-Podium in Jerez hat uns viel Motivation gegeben»

Franco Morbidelli tut sich bislang schwer in der MotoGP-Saison 2026. An den vier Rennwochenenden in Buriram, Goiania, Austin und Jerez hat der VR46-Ducati-Pilot gerade einmal 25 Punkte gesammelt. In der Gesamtwertung liegt er derzeit auf Platz 13. Beim Spanien-GP konnte der Italiener immerhin im Sprintrennen seinen ersten Podestplatz in diesem Jahr einfahren.

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Mit der GP25 tut sich «Morbido» schwer. Insbesondere der mangelnde Grip am Hinterrad macht ihm zu schaffen – darauf legte er mit seiner VR46-Crew den Fokus beim Jerez-Test.

Morbidelli: «Das Wochenende in Le Mans wird für uns sehr wichtig sein!»

Morbidelli möchte in Le Mans wieder in die Spur finden. «Das Wochenende in Le Mans wird für uns sehr wichtig sein. Ich mag die Strecke und habe dort schon einige großartige Rennen und starke Comebacks hingelegt», ist der 31-Jährige zuversichtlich. «Die ersten Rennen der Saison waren nicht einfach, aber das Sprint-Podium in Jerez hat uns viel Motivation gegeben. Während des Testtages haben wir viel gearbeitet, und wir kommen nach Frankreich mit dem festen Willen, gut abzuschneiden, und mit dem Ziel, wieder konstant um Spitzenplätze zu kämpfen.»

Letztes Jahr beendete Franco Morbidelli das Sonntagsrennen in Le Mans auf Rang 15. Allerdings siegte er dort 2017, als er Moto2-Weltmeister wurde.

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