Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Moreira nach hektischem Heim-GP: «Nicht einfach, den Fokus zu behalten!»

Der Grand Prix am Sonntag brachte für Diogo Moreira (Honda) beim MotoGP-Wochenende in Goiania nach schwerem Beginn weitere Punkte. Ein gefragter Mann war der brasilianische Lokalheld so oder so.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

«Es war ziemlich hektisch für mich!» Diogo Moreiras Fazit nach seinem zweiten Rennwochenende in der MotoGP war nachvollziehbar. Zahlreiche Medien- und Sponsorentermine dominierten das Programm des Rookies, schließlich war der Brasilianer gleichzeitig Hoffnungsträger für das motorsportbegeisterte heimische Publikum.

Werbung

Werbung

Sein erstes Heimrennen in der MotoGP ging also mit einem entsprechend vollen Kalender einher für den Moto2-Champion. Und mit Herausforderungen, die der Trubel um die eigene Person mit sich bringt: «Es war nicht einfach, den Fokus zu behalten. Das macht aber nichts, denn das gehört zu einem Heimrennen dazu. Mir hat es Freude bereitet!»

Diogo Moreira konnte sich gegen Franco Morbidelli durchsetzen
Diogo Moreira konnte sich gegen Franco Morbidelli durchsetzen
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira konnte sich gegen Franco Morbidelli durchsetzen
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Top-10 wären möglich gewesen

Ein Heimrennen, das Licht und Schatten mit sich brachte für den LCR-Honda-Piloten. Vom vierzehnten Startplatz ins Rennen gegangen, fuhr der 21-Jährige auf Rang 13 über die Ziellinie und strich so drei Zähler in der WM-Wertung ein. Der Weg dorthin war aber weit: Der Auftakt in den Grand Prix ging völlig in die Hose, der Honda-Junior wurde auf den ersten Metern nach hinten durchgereicht. «Der Start war für mich das größte Problem. Für kurze Zeit war ich nur Zwanzigster und sich davon wieder zu erholen war eine Herausforderung.» Zur Mitte des Rennens hatte der Südamerikaner den 13. Platz erobert, den er nur für kurze Zeit an Franco Morbidelli (VR46 Ducati) verlor, letztlich aber auch beim Fallen der Zielflagge innehatte. So fällt das Fazit nach dem Rennen am Sonntag für den Neuling gemischt aus: «Das Rennen lief positiv. Aber wir wären schnell genug gewesen für einen Platz unter den ersten zehn!»

Werbung

Werbung

Vor dem Rennwochenende in Austin liegt Diogo Moreira mit 6 Punkten auf WM-Rang 15, punktgleich mit Fabio Quartararo (Yamaha). Der davor platzierte Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) hat zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Willkommen zum Rennen in Brasilien
Willkommen zum Rennen in Brasilien
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brasilien
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Startaufstellung

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien