Moreira nach hektischem Heim-GP: «Nicht einfach, den Fokus zu behalten!»

Sein erstes Heimrennen in der MotoGP ging also mit einem entsprechend vollen Kalender einher für den Moto2-Champion. Und mit Herausforderungen, die der Trubel um die eigene Person mit sich bringt: «Es war nicht einfach, den Fokus zu behalten. Das macht aber nichts, denn das gehört zu einem Heimrennen dazu. Mir hat es Freude bereitet!»

Ein Heimrennen, das Licht und Schatten mit sich brachte für den LCR-Honda-Piloten. Vom vierzehnten Startplatz ins Rennen gegangen, fuhr der 21-Jährige auf Rang 13 über die Ziellinie und strich so drei Zähler in der WM-Wertung ein. Der Weg dorthin war aber weit: Der Auftakt in den Grand Prix ging völlig in die Hose, der Honda-Junior wurde auf den ersten Metern nach hinten durchgereicht. «Der Start war für mich das größte Problem. Für kurze Zeit war ich nur Zwanzigster und sich davon wieder zu erholen war eine Herausforderung.» Zur Mitte des Rennens hatte der Südamerikaner den 13. Platz erobert, den er nur für kurze Zeit an Franco Morbidelli (VR46 Ducati) verlor, letztlich aber auch beim Fallen der Zielflagge innehatte. So fällt das Fazit nach dem Rennen am Sonntag für den Neuling gemischt aus: «Das Rennen lief positiv. Aber wir wären schnell genug gewesen für einen Platz unter den ersten zehn!»