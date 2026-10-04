Motegi-Sieger Marc Marquez: Als es darauf ankam, spielte er mit Martin

Den Grundstein seines sechsten perfekten Wochenendes der Saison 2026 legte Marc Marquez am Samstag: Im Sprint schnappte sich der Weltmeister in Kurve 1 die Führung von Polesetter Jorge Martin und fuhr ungefährdet seinen 22. Sprintsieg ein. Weil Martin mit Reifenproblemen und einer Strafversetzung nur Dritter wurde, schrumpfte dessen WM-Vorsprung auf sieben Punkte.

Werbung

Werbung

Nach dem Reifendebakel vom Samstag gingen alle Fahrer auf Empfehlung von Michelin mit dem harten Hinterreifen ins lange Rennen über 24 Runden. Erfahrung damit hatten die Piloten kaum. Beim Rennstart behielt Martin die Oberhand und führte vor Marquez und Marco Bezzecchi (Aprilia). Marquez blieb geduldig am Hinterrad der Aprilia, bis er in Runde 11 einen erfolgreichen Angriff setzte und die Führung übernahm.

Martin versuchte zu kontern, doch das misslang. Nach einem Fahrfehler setzte sich Marquez einige Meter ab. Als Martin in der Schlussphase den Rückstand noch mal verkürzen konnte, antwortete der Ducati-Star eindrucksvoll. «Das Rennen war hart, besonders, als ich hinter Jorge war», erklärte Marquez nach der Zieldurchfahrt. «Ich wusste, wenn ich das Rennen anführen kann, ist die Pace gut.»

Werbung

Werbung

Marc Marquez auf Rekordjagd

«Jorge hat versucht anzugreifen, aber dann habe ich die Pace wieder erhöht. Das hat gereicht, um die letzten zwei Runden entspannter zu fahren.» Es war der 79. Sieg des Spaniers in der Königsklasse, auf Rekordhalter Valentino Rossi fehlen ihm noch zehn. Zudem bescherte er Ducati den 100. Sieg seit dem Andocken von Rennchef Gigi Dall’Igna im November 2013.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Live Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 09.10.2026 - 02:55

Mit 37 Punkten an diesem Wochenende verkürzte Marquez seinen Rückstand auf den WM-Spitzenreiter um zehn Zähler, Martin führt nur noch mit 333 zu 331 Punkten. Es sei sehr wichtig gewesen, die maximale Punkteausbeute zu holen, betonte Marquez. Schon am nächsten Wochenende in Mandalika kann er die Führung in der Weltmeisterschaft zurückerobern, auf der Piste in Indonesien gelten aber die Aprilia als Favoriten.