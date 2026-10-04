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Motegi-Sieger Marc Marquez: Als es darauf ankam, spielte er mit Martin

Doppelsieg in Motegi: Marc Marquez (Ducati) gewann nach dem MotoGP-Sprint auch den Japan-Grand-Prix und verkürzte den Rückstand in der WM auf Jorge Martin (Aprilia) auf zwei Punkte.

MotoGP

Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Den Grundstein seines sechsten perfekten Wochenendes der Saison 2026 legte Marc Marquez am Samstag: Im Sprint schnappte sich der Weltmeister in Kurve 1 die Führung von Polesetter Jorge Martin und fuhr ungefährdet seinen 22. Sprintsieg ein. Weil Martin mit Reifenproblemen und einer Strafversetzung nur Dritter wurde, schrumpfte dessen WM-Vorsprung auf sieben Punkte.

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Nach dem Reifendebakel vom Samstag gingen alle Fahrer auf Empfehlung von Michelin mit dem harten Hinterreifen ins lange Rennen über 24 Runden. Erfahrung damit hatten die Piloten kaum. Beim Rennstart behielt Martin die Oberhand und führte vor Marquez und Marco Bezzecchi (Aprilia). Marquez blieb geduldig am Hinterrad der Aprilia, bis er in Runde 11 einen erfolgreichen Angriff setzte und die Führung übernahm.

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
Ogura und Fernández
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Martin versuchte zu kontern, doch das misslang. Nach einem Fahrfehler setzte sich Marquez einige Meter ab. Als Martin in der Schlussphase den Rückstand noch mal verkürzen konnte, antwortete der Ducati-Star eindrucksvoll. «Das Rennen war hart, besonders, als ich hinter Jorge war», erklärte Marquez nach der Zieldurchfahrt. «Ich wusste, wenn ich das Rennen anführen kann, ist die Pace gut.»

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Marc Marquez auf Rekordjagd

«Jorge hat versucht anzugreifen, aber dann habe ich die Pace wieder erhöht. Das hat gereicht, um die letzten zwei Runden entspannter zu fahren.» Es war der 79. Sieg des Spaniers in der Königsklasse, auf Rekordhalter Valentino Rossi fehlen ihm noch zehn. Zudem bescherte er Ducati den 100. Sieg seit dem Andocken von Rennchef Gigi Dall’Igna im November 2013.

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Mit 37 Punkten an diesem Wochenende verkürzte Marquez seinen Rückstand auf den WM-Spitzenreiter um zehn Zähler, Martin führt nur noch mit 333 zu 331 Punkten. Es sei sehr wichtig gewesen, die maximale Punkteausbeute zu holen, betonte Marquez. Schon am nächsten Wochenende in Mandalika kann er die Führung in der Weltmeisterschaft zurückerobern, auf der Piste in Indonesien gelten aber die Aprilia als Favoriten.

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Pos
Fahrer
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Team
#
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+2,252

1:43,276

20

04

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

19

05

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

24

+14,815

1:43,628

13

06

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

24

+20,333

1:43,806

8

09

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

24

+23,545

1:43,829

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

24

+25,677

1:44,124

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