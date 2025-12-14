MotoGP 2025: Rekordkulissen, starke Comebacks und regionale Dellen

Die MotoGP-Saison 2025 hat in Sachen Zuschauerzuspruch neue Maßstäbe gesetzt. Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft strömten insgesamt mehr als 3,6 Millionen Fans an die Rennstrecken rund um den Globus.

An nahezu allen Stationen des Kalenders wurden höhere Besucherzahlen als im Vorjahr registriert, lediglich zwei Grands Prix bildeten die Ausnahme. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta sieht darin ein starkes Signal für die Entwicklung der Serie: «Diese Saison war für die MotoGP außergewöhnlich, mit Rekordzuschauerzahlen und unvergesslichen Rennen. Die Marke von 3,6 Millionen Zuschauern ist ein Meilenstein, der zeigt, wie die MotoGP weltweit weiter wächst und gleichzeitig ihren Wurzeln treu bleibt. Valencia war das perfekte Finale – ein Jahr, nachdem wir wegen verheerender Überschwemmungen absagen mussten, kamen unsere Fans jeden Tag in großer Zahl, um die Stärke dieser Gemeinschaft zu zeigen.»

Besonders eindrucksvoll fiel der Besucherandrang beim Frankreich-GP in Le Mans aus, wo mit 311.797 Zuschauern erstmals die Marke von 300.000 Fans an einem einzigen Rennwochenende überschritten wurde.

Auch der Sachsenring setzte 2025 ein Ausrufezeichen und meldete mit 256.441 Besuchern einen Zuschauerrekord. Große Resonanz erlebte zudem das Comeback von Brünn, das nach fünfjähriger Pause erstmals wieder Teil des MotoGP-Kalenders war und auf Anhieb 219.544 Fans anlockte.

Nicht überall entwickelte sich der Zuspruch jedoch positiv. In Silverstone kamen am gesamten Wochenende nur 99.328 Zuschauer, nachdem es im Jahr 2024 noch 117.867 gewesen waren. Ein noch deutlicherer Rückgang wurde beim Österreich-GP in Spielberg verzeichnet, wo 117.560 Fans gezählt wurden, deutlich weniger als die 150.187 Besucher des Vorjahres. Hinter den Erwartungen blieb auch die Rückkehr der MotoGP nach Ungarn, denn zum Rennen am Balaton fanden lediglich 80.105 Zuschauer den Weg an die Strecke.

Trotz dieser regionalen Dellen fällt die Gesamtbilanz der Saison 2025 eindeutig positiv aus. Die Rekordmarke von 3,6 Millionen Fans, neue Bestwerte auf Traditionsstrecken und erfolgreiche Rückkehrer unterstreichen die anhaltende Anziehungskraft der MotoGP und bestätigen ihren Status als eine der publikumsstärksten Rennserien im internationalen Motorsport.

Die bestbesuchten MotoGP-Events 2025:

Platzierung Ort (Land) Zuschauer 1. Le Mans (Frankreich) 311.797 2. Sachsenring (Deutschland) 256.441 3. Buriram (Thailand) 224.634 4. Jerez (Spanien) 224.420 5. Brünn (Tschechien) 219.544

Die MotoGP-Events 2025 mit den wenigsten Zuschauern: