MotoGP 2025 – und was das für 2026 bedeuten könnte!

Was für ein Jahr. Zumindest was die Länge angeht. 22 MotoGP-Events – viele davon direkt hintereinander – haben den Autor ziemlich erschöpft. Und ich saß nur da, ganz zu schweigen von den Fahrern und Boxencrews, die an ihre physischen und psychischen Grenzen gestoßen sind. Und es gab noch andere Gründe, warum dieses Jahr so außergewöhnlich war. Vor allem zwei davon.

Wir alle wussten, dass Marc Marquez sehr schnell fahren kann, obwohl er nach vier Jahren voller Verletzungen erst noch beweisen musste, dass er es immer noch kann. Aber sein Bruder Alex? War er im Vergleich dazu nicht eher eine Art «lahme Ente», der 2020 dank seines Bruders einen Platz im Honda-Werksteam bekam und sich nun abmühte, diesen zu rechtfertigen? Und später bei LCR-Honda nur durchschnittliche Leistungen zeigte?

Nun, wir haben uns geirrt. Marc kann auf fast allem gewinnen, Alex brauchte nur das richtige Motorrad, um zu zeigen, was er kann. Und das war wirklich beeindruckend: der perfekte P2-Mann, während Marc P1 dominierte. Und er konnte übernehmen, als Marc sich verletzte, mit zwei Sprint- und einem Sonntags-Sieg, was ihm den zweiten Platz in der Gesamtwertung sicherte.

2025 gehörte den Brüdern, und sie hatten es verdient. Aber wie sieht es mit 2026 aus? Eine potenzielle tektonische Verschiebung ließ die Richterskala ausschlagen und drohte, die Überlegenheit von Ducati zu untergraben. Ein Kontinentaldrift in voller Aktion.

Zunächst einmal war die neue GP25 von Ducati ein Rückschritt. Marcs überirdisches Talent verdeckte diese Tatsache, aber das mangelhafte Motorrad brachte den unglücklichen Pecco Bagnaia in Schwierigkeiten, dessen gelegentliche Erfolge (zwei Siege) durch schockierende letzte Plätze und peinliche Stürze zunichte gemacht wurden. Der arme Pecco hätte Besseres verdient. Ebenso wie Fabio Di Giannantonio, der mit dem anderen Werksmotorrad im Satelliten-Team von Rossi nicht wirklich belohnt wurde.

Die Ursache schien Bagnaia rätselhaft, und dies wurde durch die mangelnde Transparenz von Ducati aufrechterhalten, die die Aufmerksamkeit aufgrund der schieren Überlegenheit von Marc auf dem gleichen Motorrad ablenken konnte. Aber sowohl die Ergebnisse von Alex Marquez als auch der Sieg und die Podiumsplätze des Rookies Fermin Aldeguer machten deutlich, dass die GP24 das bessere Motorrad war.

Spekulationen machten einen neuen, leistungsstärkeren Motor verantwortlich, der offenbar andere Befestigungspunkte als der alte hatte, sowie unangenehme Eigenschaften in der Bremsphase, wenn die Motorbremswirkung beim Eintauchen in die Kurve den entscheidenden Unterschied macht.

Aufgrund der veränderten Chassiskonfiguration konnte Ducati nicht einfach den Motor des Vorjahres einbauen. So mussten Pecco und Fabio leiden, während Alex Marquez, Aldeguer und Morbidelli auf ihren gebrauchten GP24-Maschinen glänzten.

Es kam noch schlimmer. Während die Techniker von Ducati verzweifelt nach einer Lösung suchten, wurde Aprilia immer stärker. Früher konnten sie gelegentlich auf Rhythmus-Strecken mit schnellen Kurven gewinnen. Am Ende des Jahres schien es, als könnten sie fast überall gewinnen, vom schnellen Phillip Island über das kurvenreiche Portimao bis hin zum anspruchsvollen Valencia. Bezzecchi gewann drei Rennen, Satellitenfahrer Raul Fernandez ein weiteres. Und das alles ohne den erwarteten Spitzenmann Jorge Martin, der sich so oft und so schwer verletzte, dass er nur bei acht von 22 GP-Rennen an den Start ging.

Das deutet auf eine ernsthafte Bedrohung für 2026 hin. Man beachte jedoch, dass alle diese Siege bis auf einen erzielt wurden, als Marc nicht dabei war. Ironischerweise war es Aprilia-Pilot Bezzecchi, der ihn in Indonesien zu Fall brachte, eine Woche nachdem Marc sich mit fünf Events Luft seinen neunten Titel gesichert hatte. Damit liegt er nun gleichauf mit Valentino Rossi.

Der Einzige, der Marc in einem direkten Duell tatsächlich schlagen konnte, war sein Bruder Alex. Und die anderen? Von Pedro Acosta wurde viel erwartet, aber es schien, als wäre KTM – die Firma, die gerade eine lebensbedrohliche Finanzkrise hinter sich hatte – dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das österreichische Motorrad mit seinem exklusiven Carbon-Chassis und der WP-Federung verfügt nicht über den Wissensvorsprung der anderen, die auf Öhlins-Federelemente setzen. Pedro Acosta belegte insgesamt den vierten Platz, eine gute Leistung.

Honda machte – nun ja, vielleicht keine riesigen Fortschritte, aber definitiv großen Fortschritte vom Ende des Feldes, wobei der häufig stürzende Mir zwei Podiumsplätze bei trockenem Wetter in der späten Saison holte. Aber es war Johann Zarcos cleverer Sieg bei nassem Wetter in Le Mans – das Ergebnis einer inspirierten Reifenwahl und natürlich seiner Fahrweise –, der wirklich den Ausschlag gab. Sie konnten sich zwar über den Aufstieg aus der Konzessionskategorie D freuen. Doch es war knapp – Johann Zarcos 25 Punkte in Frankreich gaben den Ausschlag.

Für 2026 hat Honda keine unbegrenzten Testmöglichkeiten und keine freie Motorenentwicklung mehr. Nach Aussage der motivierten Fahrer und Techniker und angesichts der souveränen Höchstgeschwindigkeiten beim letzten Rennen in Valencia werden sie das auch nicht brauchen.

Nur Yamaha blieb weiterhin in der Versenkung, und Starfahrer Quartararo ärgerte sich, nachdem ihm übermenschliche Anstrengungen fünf Pole-Positions und fünf weitere Startplätze in der ersten Reihe eingebracht hatten, er aber in den Rennen zu kämpfen hatte und bestenfalls einen Podiumsplatz am Sonntag und den neunten Platz in der Gesamtwertung erreichte.