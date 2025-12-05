MotoGP 2026: Die Details zum Saisonstart-Event in Kuala Lumpur
Nach der Premiere 2025 veranstaltet die MotoGP auch 2026 ein Saisonstart-Event. Dieses findet am 6. und 7. Februar in Kuala Lumpur statt. Mit dabei sind alle Fahrer und Teams. Was genau geplant ist.
Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Direkt im Anschluss werden die Fahrer und Teams der Königsklasse in die Hauptstadt Kuala Lumpur transferiert, wo am 6. und 7. Februar das Saisonstart-Event über die Bühne geht.
Teilnehmen werden daran, wie schon bei der ersten Ausgabe zum Launch der MotoGP-Saison 2025 in Bangkok, alle Fahrer und Teams. Am 6. Februar geht es für diese am Abend zum Permata Sapura Tower, wo der obligatorische Fototermin mit allen Piloten in Lederkombi und ihren Bikes stattfindet. Zum ersten Mal mit dabei sein werden die Rookies Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda).
Das Highlight für die Fans steigt dann am Abend des 7. Februar. Bei der «MotoGP Bikes Run Show» werden sich die Fahrer jedes Teams nacheinander auf einem 1,4 km langen Rundkurs inmitten der Stadt präsentieren – im Racing-Outfit auf ihren MotoGP-Bikes. Dabei dürften die Fans von ihren Helden einige Wheelies, Stoppies und Burnouts zu sehen bekommen – ganz im Sinne einer spektakulären Show.
Das Ziel der Parade ist eine große Bühne vor den Petronas Towers, wo die MotoGP-Asse und Teamchefs Rede und Antwort stehen werden. Im Anschluss daran wird es auf der Bühne eine finale Show geben.
Nach dem pompösen Event geht es für die MotoGP-Piloten weiter nach Thailand, wo am 21. und 22. Februar erneut getestet wird. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 findet vom 27. Februar bis 1. März auf dem Buriram International Circuit statt.
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach