MotoGP 2026: Die Details zum Saisonstart-Event in Kuala Lumpur

Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Direkt im Anschluss werden die Fahrer und Teams der Königsklasse in die Hauptstadt Kuala Lumpur transferiert, wo am 6. und 7. Februar das Saisonstart-Event über die Bühne geht.

Teilnehmen werden daran, wie schon bei der ersten Ausgabe zum Launch der MotoGP-Saison 2025 in Bangkok, alle Fahrer und Teams. Am 6. Februar geht es für diese am Abend zum Permata Sapura Tower, wo der obligatorische Fototermin mit allen Piloten in Lederkombi und ihren Bikes stattfindet. Zum ersten Mal mit dabei sein werden die Rookies Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda).

Das Highlight für die Fans steigt dann am Abend des 7. Februar. Bei der «MotoGP Bikes Run Show» werden sich die Fahrer jedes Teams nacheinander auf einem 1,4 km langen Rundkurs inmitten der Stadt präsentieren – im Racing-Outfit auf ihren MotoGP-Bikes. Dabei dürften die Fans von ihren Helden einige Wheelies, Stoppies und Burnouts zu sehen bekommen – ganz im Sinne einer spektakulären Show.

Das Ziel der Parade ist eine große Bühne vor den Petronas Towers, wo die MotoGP-Asse und Teamchefs Rede und Antwort stehen werden. Im Anschluss daran wird es auf der Bühne eine finale Show geben.

Nach dem pompösen Event geht es für die MotoGP-Piloten weiter nach Thailand, wo am 21. und 22. Februar erneut getestet wird. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 findet vom 27. Februar bis 1. März auf dem Buriram International Circuit statt.