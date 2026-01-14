Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP 2026: Nach einem Crash gelten neue Regeln der FIM!

Ab der Saison 2026 ist es für MotoGP- und Superbike-Piloten nicht mehr erlaubt, ihre Motorräder nach einem Sturz am Streckenrand oder in den Auslaufzonen neu zu starten.

Peter Fuchs

Von

MotoGP

Ab 2026 gelten im Fall eines Sturzes neue Regeln
Ab 2026 gelten im Fall eines Sturzes neue Regeln
Foto: Gold & Goose
Ab 2026 gelten im Fall eines Sturzes neue Regeln
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Motorrad-Weltverband FIM hat für 2026 eine neue Regel eingeführt. MotoGP- und Superbike-Fahrern ist es ab diesem Jahr nicht mehr erlaubt, ihre Motorräder nach einem Unfall am Streckenrand oder in den Auslaufzonen wieder zu starten. Diese Maßnahme soll die Sicherheit erhöhen, indem die Anwesenheit von Fahrern und Streckenposten in diesen Bereichen während eines Rennens vermieden wird.

Werbung

Werbung

Nach einem Unfall oder einem technischen Problem müssen deshalb Motorräder, die stehen geblieben sind, hinter die Barrieren auf die Service-Road gebracht werden, wo sie neu gestartet werden können und von wo aus die Fahrer auf die Strecke zurückkehren können.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Motorrad fahrbereit ist. So können Streckenposten eine Weiterfahrt unterbinden, wenn sie riskante Schäden wie Flüssigkeitsverlust feststellen. Darüber hinaus dürfen nur die Fahrer nach einem Unfall Reparaturen oder Einstellungen vornehmen, und zwar ausschließlich hinter den Absperrungen und mit Unterstützung der in diesem Bereich zugelassenen Streckenposten.

Empfehlungen

Die Entscheidung, die von der Grand Prix Commission und der SBK Commission getroffen wurde, ist in der FIM-Richtlinie zusammengefasst: «Nach einem Unfall oder einem technischen Problem muss jede nicht fahrbereite Maschine auf der Strecke oder in den Auslaufzonen sofort von den Streckenposten hinter die erste Schutzlinie gebracht werden. Maschinen dürfen nicht auf der Strecke oder in den Auslaufzonen neu gestartet werden. Sie müssen auf die Service-Road (oder an einen sicheren und geschützten Ort, falls keine Service-Road vorhanden ist) gebracht werden, wo Hilfe zum Neustart geleistet werden kann.»

Werbung

Werbung

Die neue Regel wird zukünftig mit Sicherheit für Diskussionen sorgen und zu umstrittenen Situationen führen. Bemerkenswert: Die Regelung gilt für alle Meisterschaften auf Rennstrecken unter dem Dach der FIM, einschließlich der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien