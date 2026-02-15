Weiter zum Inhalt
MotoGP 2026: Stars, Rookies und ein letztes Jahr der 1000-cm³-Ära

Titeljagd, prominente Neuzugänge und technische Umbrüche: Die MotoGP startet 2026 in ihre letzte Saison vor der Regelrevolution – und der Auftakt in Thailand verspricht große Spannung.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez jagt seinen achten MotoGP-Titel
Marc Marquez jagt seinen achten MotoGP-Titel
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez jagt seinen achten MotoGP-Titel
© Gold & Goose

Die MotoGP-Saison 2026 steht in den Startlöchern – und sie markiert eine Zäsur. Nach Shakedown und offiziellen Tests in Sepang beginnt eine Spielzeit, die als letzte der aktuellen 1000-cm³-Ära in die Geschichte eingehen wird.

Ab 2027 greift ein neues Reglement, doch zunächst richtet sich der Blick auf den Saisonauftakt in Thailand und ein Jahr voller Storylines.

Zieht Weltmeister Marc Marquez an Valentino Rossis Bestmarke vorbei?

Im Mittelpunkt steht einmal mehr Marc Marquez. Nach seinem sportlichen Comeback und dem WM-Triumph 2025 geht der Spanier als Titelverteidiger in die neue Saison – erstmals seit 2020. Trotz erneuter Reha nach einer Schulterverletzung zählt der Ducati-Pilot auch 2026 zu den Favoriten.

Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
© Gold & Goose

Der achte MotoGP-WM-Titel wäre ein weiterer Meilenstein in einer ohnehin außergewöhnlichen Karriere. Zudem würde ein erneuter Titelgewinn bedeuten, dass Marquez in der Statistik an Erzfeind Valentino Rossi vorbeizieht, mit dem er im vergangenen Jahr gleichzog.

Fünf MotoGP-Champions im Feld

Die Konkurrenz ist jedoch prominent wie selten. Neben Marquez stehen mit Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo und Joan Mir gleich vier weitere MotoGP-Champions im Starterfeld. Fünf Titelträger in einer Saison – ein klares Zeichen für die sportliche Dichte in der Königsklasse.

Gleichzeitig stellt sich die Frage: Schafft es 2026 vielleicht ein neuer Name in die Liste der Weltmeister? Marco Bezzecchi deutete an, dass er und Aprilia eine schlagkräftige Paarung bilden. Doch auch Vizeweltmeister Alex Marquez ist bestens vorbereitet.

Toprak Razgatlioglu bringt frischen Wind in die MotoGP

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der Wechsel von Toprak Razgatlioglu in die MotoGP. Der dreifache Superbike-Weltmeister gibt 2026 sein Debüt bei Pramac-Yamaha und wird als erster türkischer Fahrer der Geschichte in der Königsklasse antreten.

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Ein WM-Kampf ist in seiner Rookie-Saison kaum realistisch, doch sein Talent und sein spektakulärer Fahrstil versprechen schon früh Highlights.

Brasilien zurück auf der MotoGP-Landkarte

Mit Diogo Moreira rückt auch Brasilien wieder stärker in den Fokus. Der Moto2-Weltmeister von 2025 steigt zu LCR-Honda auf und tritt in die Fußstapfen von Alex Barros – bislang letzter brasilianischer Stammfahrer in der MotoGP.

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
© Gold & Goose

Passend dazu kehrt der Kalender bereits in Runde zwei nach Brasilien zurück: Goiania ist erstmals seit Ende der 1980er-Jahre wieder Schauplatz eines Grand Prix.

Auf der Jagd nach dem ersten MotoGP-Sieg

Gleich mehrere Piloten träumen 2026 von ihrem ersten MotoGP-Erfolg. Neben den Rookies Razgatlioglu und Moreira zählen Ai Ogura, Luca Marini und vor allem Pedro Acosta zu den Kandidaten.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

Der KTM-Pilot gilt seit Jahren als Ausnahmetalent, stand bereits mehrfach auf dem Podium und belegte 2025 Rang 4 in der Gesamtwertung. Nun soll endlich der erste Sieg folgen.

Honda und Yamaha im Wiederaufbau

Auch die Herstellerseite liefert spannende Geschichten. Das Honda-Werksteam wartet seit fünf Jahren auf einen Grand-Prix-Sieg, zeigte zuletzt aber wieder eine ansteigende Formkurve.

Yamaha wiederum schlägt mit einem neuen V4-Motor ein neues technisches Kapitel auf – ein radikaler Schritt, der langfristig zurück an die Spitze führen soll. Doch der jüngste Test in Sepang hat gezeigt, dass die Weltmeister der Saison 2021 einen langen Weg vor sich haben.

Das letzte Kapitel der 1000-cm³-Generation

Über allem schwebt die bevorstehende Regelrevolution 2027. Auslaufende Verträge, mögliche Fahrerwechsel und strategische Weichenstellungen prägen bereits jetzt das Fahrerlager. 2026 wird damit nicht nur sportlich, sondern auch politisch und technisch ein Schlüsseljahr.

Der Auftakt in Thailand bildet den Startschuss für eine Saison, die Spannung auf und neben der Strecke verspricht – und zugleich den Abschied einer Ära einläutet.

