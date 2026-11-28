Verkehrte Welt: Pedro Acosta zahnlos, dafür brillierte Bastianini für KTM
Zum zweiten Mal in der MotoGP-Saison 2026 brauste Enea Bastianini aus dem KTM-Team Tech3 in einem Sprint aufs Podium. Und das ausgerechnet auf dem ungeliebten Circuit Ricardo Tormo in Valencia.
Enea Bastianini vollführte im bisherigen Verlauf des Valencia-Wochenendes eine erstaunliche Steigerung: 17. von 22 im FP1, 13. im Zeittraining, Zehnter im FP2,
Aus der dritten Startreihe fand der Italiener schnell den Weg nach vorne, war nach der zweiten Runde bereits Vierter und erbte Rang 3, als Weltmeister Marc Marquez zu seiner ersten Long-lap-Strafe abbog. Als die Zielflagge nach zwölf Runden fiel, hatte Bastianini
Bastianini ließ sich nicht von Ogura überrumpeln
Enea eroberte an seinem letzten Wochenende mit dem Tech3-Team von Günther Steiner und KTM sein zweites Sprint-Podium in dieser Saison, gegen Ende kam ihm Ai Ogura aber gefährlich nahe. «Als ich in der letzten Kurve den Vorderreifen von Ogura sah, ließ ich die Bremse noch mal kurz los», grinste Bastianini, der am nächsten Dienstag
In der Gesamtwertung ist für den WM-Zehnten Bastianini kaum noch Bewegung möglich: Zum vor ihm platzierten Pecco Bagnaia fehlen 14 Punkte, auf Fermin Aldeguer hinter sich genießt er 20 Zähler Abstand.
Während Bastianini für Jubel bei den Orangenen sorgte, läuft bei Aushängeschild Pedro Acosta bislang nicht viel zusammen. Der WM-Vierte qualifizierte sich lediglich für Startplatz 10 und musste sich damit sogar hinter dem schnellen KTM-Ersatzfahrer Pol Espargaro (8.) anstellen. Den Sprint beendete der 22-Jährige als Siebter und klagte anschließend darüber, dass er schon das ganze Wochenende ein schlechtes Gefühl für den Vorderreifen habe und der richtige Druck bislang nicht gefunden wurde.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand