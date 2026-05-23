Zäsur in der MotoGP: Sechs Moto2-Fahrer verhandeln – wer wo Chancen hat

In den ersten sechs Grands Prix des Jahres sahen wir in der Moto2-Kategorie vier Sieger: Während die Intact-Piloten Manuel Gonzalez und Senna Agius jeweils zweimal triumphierten, gingen die anderen beiden ersten Plätze an Daniel Holgado und Izan Guevara.

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Bis zu fünf Fahrer aus der diesjährigen Moto2-WM können für 2027 den Sprung in die MotoGP schaffen, die Gespräche im Hintergrund laufen auf Hochtouren. Fest steht, dass der Spanier Holgado (21), derzeit WM-Siebter, bei Gresini Ducati andocken und Teamkollege von Joan Mir wird.

Der Kolumbianer David Alonso (20), momentan WM-Fünfter, hat einen Vorvertrag mit Honda unterschrieben und würde vorbehaltlich Bestätigung bei LCR an der Seite von Routinier Johann Zarco fahren. Dafür müsste HRC Diogo Moreira ins Werksteam transferieren, neben Neuzugang Fabio Quartararo.

Gonzalez hört sich auch in der Superbike-WM um

Vizeweltmeister und WM-Leader Gonzalez (23) wäre schon für 2026 gerne in die MotoGP aufgestiegen, doch der Spanier hat auch für nächstes Jahr nichts Konkretes auf der Hand. Sein Manager redet deshalb auch mit Werksteams in der Superbike-WM und hat bei Bimota, BMW und Honda vorgefühlt.

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Fährt der WM-Zweite Izan Guevara (21) in seiner aktuellen Form weiter, zuletzt wurde er Dritter im Katalonien-GP und siegte in Le Mans, hat er gute Chancen, dass ihn Yamaha für 2027 an die Seite von Toprak Razgatlioglu in das MotoGP-Team von Pramac befördert.

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Die Zukunft des WM-Dritten Celestino Vietti (24) hängt davon ab, wie sich Ducati entscheidet. Erhält Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega den Zuschlag für den Platz neben Fermin Aldeguer bei VR46, und der Hersteller aus Borgo Panigale bezahlt sein Gehalt, dann fällt Vietti durch den Rost.

Drei MotoGP-Chancen für Senna Agius

Der WM-Vierte Senna Agius, mit 20 Jahren der Jüngste dieses Sextetts, verhandelt mit Trackhouse Aprilia, Tech3 KTM und Pramac Yamaha. Ob sich bei Pramac eine Chance für ihn auftut, hängt von den Leistungen Guevaras ab. Bei Tech3 würde der Australier gut ins Konzept passen, dort wünscht man sich einen jungen Fahrer neben einem Routinier. Ist Maverick Vinales (31) fit, möchte KTM mit ihm verlängern. Gibt es Zweifel, könnte auch Brad Binder (30) den Zuschlag bekommen. Auf Enea Bastianini hat KTM eine Option, wird diese aber nicht ziehen, womit der Weg für den Italiener zu Trackhouse Aprilia frei ist.

Der Japaner Ai Ogura verlässt Trackhouse und wechselt ins Yamaha-Werksteam. Die Zukunft seines jetzigen Boxennachbarn, des WM-Sechsten Raul Fernandez, ist trotz starker Leistungen nicht in Stein gemeißelt, weil sich Teameigentümer Justin Marks einen Fahrer mit stärkerer medialer Strahlkraft wünscht.

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Da würde der Australier Senna Agius gut passen, zumal 2027 erstmals ein Grand Prix mitten in Adelaide stattfindet und wenig daraufhin deutet, dass der Australier Jack Miller einen weiteren MotoGP-Vertrag bekommt.

Das Grid wird dominiert von Spaniern und Italienern

Bemerkenswert: In vielen Interviews mit Verantwortlichen von Promoter Liberty ist zu lesen, dass das MotoGP-Feld internationaler aufgestellt werden soll. Für den US-Konzern war es perfekt, dass der Brasilianer Diogo Moreira 2025 Moto2-Champion wurde, mit ihm haben sie ein Zugpferd für das Rennen in Goiania.

Der Pass hilft auch David Alonso: Von seiner kolumbianischen Mutter in Madrid geboren wuchs er in Spanien auf, ist aus Marketinggründen aber unter kolumbianischer Flagge unterwegs.

Agius profitiert von seiner Herkunft – zumindest bislang – hingegen nicht. «Ich wundere mich, dass im Hintergrund nicht mehr unternommen wird», erklärte ein Paddock-Insider SPEEDWEEK.com. «Ich hätte erwartet, dass mit den Interessen von Liberty Media eher Fahrer untergebracht werden, die keinen spanischen oder italienischen Pass haben. Aber fünf der sechs Ducati-Fahrer im nächsten Jahr sind Spanier, das Grid ist weiterhin von Spaniern und Italienern dominiert. Überall ist zu lesen, dass es ein Nachteil wäre, einen spanischen oder italienischen Pass zu haben; aber diese Pässe sind immer noch mehr wert als die anderen.»

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