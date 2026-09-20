MotoGP 2027 auf dem Red Bull Ring: Der Termin steht – keine Preiserhöhung!

Die MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna) kommuniziert grundsätzlich die kumulierte Zuschauerzahl über das Wochenende, zählt also die Besucher vom Freitag, Samstag und Sonntag zusammen. Nach Spielberg kamen im Vorjahr 117.560 Fans, im Rekordjahr 2016, bei der MotoGP-Premiere, waren es phänomenale 215.850 Zuschauer. Und seither, mit der Ausnahme der Geisterrennen in der Covid-Saison 2020, immer über 150.000.

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Natürlich wurde nach 2025 intensiv Ursachenforschung für den Zuschauerrückgang betrieben, als Reaktion darauf wurde der Termin von Mitte August auf Mitte September verschoben. Der Gedanke dahinter war, der Urlaubssaison aus dem Weg zu gehen. Doch obwohl das MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring am vergangenen Wochenende gewohnt unterhaltsam, hochklassig und in vielen Bereichen einmalig war, zudem zeigte sich das Herbstwetter am Samstag und Sonntag von seiner besten und warmen Seite, war der Zuschauerzuspruch noch einmal geringer: Nur noch 101.500 Menschen kamen in Summe, zum Grand Prix am Sonntag waren gut 46.000 auf den Tribünen und Stehplätzen.

Für die Verantwortlichen steht fest: Das Experiment September-Termin ist gescheitert. 2027 wird wieder im August gefahren – und zwar am letzten Wochenende 27. bis 29. Was auch bereits feststeht: Es wird bei den Tickets keine Preiserhöhungen geben!

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Auch 2027 wird es ein reichhaltiges und spektakuläres Rahmenprogramm geben, wie man es auf kaum einer anderen Strecke geboten bekommt. Details dazu werden nach und nach kommuniziert. Der Vorverkauf für die MotoGP 2027 auf dem Red Bull Ring startet im Lauf des Montags, 21. September. Besuchen Sie dafür den Online-Ticketshop der Rennstrecke , Eintrittskarten für die DTM (23.–25. April) und Formel 1 (9.–11. Juli) sind bereits verfügbar.