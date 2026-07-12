MotoGP 2027: Sachsenring expandiert und holt Legenden – Vorverkauf startet!

Die Vorfreude auf ein besonderes Jubiläum wächst: Im Jahr 2027 feiert der Sachsenring seinen 100. Geburtstag – und die MotoGP wird Teil der großen Feierlichkeiten. Anschließend an den Grand Prix startet der Vorverkauf für das Event im kommenden Jahr. Der Startschuss fällt um 16:00 Uhr. Tickets sind online sowie an den Tageskassen am Haupteingang Goldbachstraße erhältlich.

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Auch im Jubiläumsjahr bleibt der Grand Prix für Fans erschwinglich. Das Drei-Tages-Stehplatzticket kostet weiterhin 99 Euro. Wer die MotoGP zunächst kennenlernen möchte, erhält mit dem «Friday-for-All»-Ticket für 50 Euro am Freitag Zugang zu allen Tribünen. Darüber hinaus bleiben die Ticketpreise in den meisten Kategorien weitgehend stabil.

Starkes Signal für die Fans: Stabile Preise trotz steigender Kosten

Unverändert gilt auch das familienfreundliche Angebot: Kinder unter 14 Jahren erhalten in Begleitung eines Erwachsenen kostenlosen Eintritt. In Zeiten steigender Kosten bleibt der Sachsenring seiner fanfreundlichen Preisstrategie treu und hält den Einstieg in das MotoGP-Wochenende bewusst günstig.

«Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr unsere Besucher zur großen 100-Jahr-Feier des Sachsenrings begrüßen zu dürfen. Die Fans machen den einzigen MotoGP-Stopp in Deutschland so einzigartig. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das große Jubiläum und bin mir sicher: Dieses Event wird selbst in der reichhaltigen Historie des Sachsenrings einmalig sein», kommentiert ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

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Sachsenring stellt sich auf die große Nachfrage ein

Um der erwarteten hohen Nachfrage gerecht zu werden, erweitern die Veranstalter die beliebten Tribünen T1 und T6. Dadurch entstehen mehr als 1.500 zusätzliche Sitzplätze. Wer früh bucht, kann sich nicht nur seinen Wunschplatz sichern, sondern profitiert auch von den Vorverkaufspreisen.

Sommerwetter und volle Tribünen: Die Nachfrage wächst weiter Foto: Gerhard Schiel Sommerwetter und volle Tribünen: Die Nachfrage wächst weiter © Gerhard Schiel

Passend zum Jubiläum werden sämtliche Eintrittskarten in verschiedenen Sonderdesigns angeboten. Zudem sind die Tickets auf Wunsch wieder im beliebten Plastikkarten-Format erhältlich. Ebenfalls ab Sonntag startet der Verkauf einer limitierten Merchandising-Kollektion unter dem Motto «100 Jahre Sachsenring».

Auch abseits der Rennen soll den Fans zum Jubiläum einiges geboten werden. Neben dem umfangreichen Rahmenprogramm haben die Veranstalter bereits angekündigt, zahlreiche Zweirad-Stars aus Vergangenheit und Gegenwart an den Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal zu holen. Der genaue Termin für den Motorrad-Grand-Prix 2027 soll in Kürze bekanntgegeben werden.

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