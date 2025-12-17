MotoGP-Abnahme verschoben: Weitere Umbauten am Autodromo Ayrton Senna

Für das Comeback des Großen Preises von Brasilien auf dem Autodromo Ayrton Senna im Bundesstaat Goia sind die Ausrichter mit einer langen Liste von Umbauarbeiten beschäftigt. Auch wenn bereits wesentliche Aufgaben erledigt wurden – die Zeit drückt. Denn bereits in drei Monaten soll das Fahrerlager der MotoGP im Autodromo einrollen.

Wie brasilianische Medien berichten, liegt das herausfordernde Projekt im Herzen Brasiliens hinter dem Zeitplan. Die ursprünglich für Dezember angesetzte Fertigstellung und Übergabe an die Betreiber konnte nicht stattfinden. Bei einer Inspektion durch eine medizinische Kommission sowie durch Mitarbeiter von MotoGP-Ausrichter Dorna Sports und der FIM wurden diverse Mängel festgestellt, die es nun im Endspurt zu beseitigen gilt.

Gegenüber Grande Premio bestätigte das zuständige Staatssekretariat für Sport und Freizeit, dass die medizinische Kommission unter anderem weitere Umbauten am Medical Centre gefordert hat. Die Beauftragten der FIM hingegen forderten weitere Änderungen, die meisten davon im Bereich des Fahrerlagers. Obwohl die Boxenanlage schon nahe der Fertigstellung war, sollen nun noch einmal alle Boxentore verbreitert werden, auch die Fläche muss noch einmal angepasst werden. Die weiteren Arbeiten sollen bereits genehmigt sein und die Baumaschinen sind weiterhin im Einsatz.

Wenig auszusetzen, gibt es am Herzstück der Anlage, dem gut 3,8 km langen Kurs. Neben der vollständigen Erneuerung des Belags wurden die Auslaufzonen vergrößert und die Reifenstapel ersetzt. Der komplett neue Asphalt befindet sich in der Aushärtungsphase. Die Kommission hatte in allen Bereichen des Autodromo keinerlei Bedenken hinsichtlich der geforderten Sicherheitsstandards.

Trotz der geforderten Nachbesserungen sehen die Verantwortlichen in Goiania den Großen Preis von Brasilien nicht in Gefahr. Nach Angaben der Behörde sind bereits mehr als 85 Prozent der Arbeiten abgeschlossen und «die weitere Planung mit Dorna und FIM ist nicht beeinträchtigt». Ein endgültiger Termin für die Freigabe der Strecke wurde nicht bekannt gegeben.

Bemerkenswert: Um sicherzustellen, dass die Rennstrecke der gesamten Herausforderung eines MotoGP-Events standhält, wird drei Wochen vor dem GP eine aufwändige Simulation stattfinden. Während die MotoGP in Thailand in die Saison 2026 startet, findet auf dem Autodromo Ayrton Senna die Generalprobe statt.

Bei dem vom Promoter des GP organisierten Testevent werden alle Kommissare, Rettungskräfte, Ärzte und alle anderen Beteiligten antreten. Auch auf der Strecke finden Motorradrennen statt, die aber nicht Teil einer Serie sind. Für die Öffentlichkeit wird das gesamte Gelände gesperrt sein.

Fakt ist: Der letzte Besuch der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft in Brasilien liegt 22 Jahre zurück. In Goiania wurde zuletzt 1989 ein GP-Rennen auf Asphalt gestartet. Mit Blick auf die aktuellen Standards der MotoGP handelt es sich also um einen kompletten Neustart, den die Bezirksregierung von Goia mit umgerechnet knapp 10 Millionen Euro bezuschusst.

