An diesem Wochenende werden in Valencia viele Dinge ein Ende finden. Es wird das letzte MotoGP-Event mit den 1000-ccm-Prototypen sein. Viele Fahrer werden danach Team und Hersteller wechseln. Und einige Piloten werden sich aus dem GP-Paddock verabschieden. Einer davon ist Jack Miller – nach zwölf Jahren wird der 31-Jährige die MotoGP verlassen, um 2027 im Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM anzutreten.

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Beim Saisonfinale in Valencia will es «Jackass» noch einmal so richtig genießen. Auf dem Circuit Ricardo Tormo hatte er einige denkwürdige Rennen. Im Jahr 2020 holte er mit Pramac (damals noch auf Ducati) Rang 2 im Grand Prix. 2021 wurde er Dritter. Den GP im letzten Jahr beendete Miller auf Platz 9.

«Ich freue mich darauf, nach Valencia zu fahren, da es eine meiner Lieblingsstrecken im Kalender ist», meinte der Australier. «Hoffentlich können wir die Saison stark beenden. Wir erwägen außerdem, die Phillip-Island-Lackierung für den Sonntag wieder einzusetzen, da wir dort keine Gelegenheit hatten, sie zu nutzen. Es dürfte ein gutes Wochenende werden, und ich freue mich schon sehr darauf.»

Auf Phillip Island wäre Miller mit einer speziellen Lackierung angetreten. Da der Grand Prix dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, drehte er in den auffälligen Farben vor seinen heimischen Fans nur eine Präsentationsrunde. In Valencia wird er seinen Renn-Auftritt in Gelb und Grün somit nachholen.

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Jack Miller bei seiner Präsentationsrunde auf Phillip Island Foto: Gold and Goose Photography Jack Miller bei seiner Präsentationsrunde auf Phillip Island © Gold and Goose Photography

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Gino Borsoi: «Werden alles dafür tun, um ihm zu dem Ergebnis zu verhelfen, das er meiner Meinung nach verdient»

Pramac-Teammanager Gino Borsoi betonte, dass der Abschied von Miller sehr speziell wird. «Dies ist ein sehr wichtiges Wochenende für uns, da es Jack Millers letztes Rennen in der MotoGP und mit dem Prima-Pramac-Yamaha-Team sein wird. Wir werden alles dafür tun, um ihm zu dem Ergebnis zu verhelfen, das er meiner Meinung nach verdient – nach all den Jahren, in denen er den Fans, den Teams, für die er gefahren ist, und allen, die seine Karriere verfolgt haben, so viele großartige Momente beschert hat», meinte der Italiener. «Es ist angemessen, dass Yamaha und unser Team unser Bestes geben, um diesen letzten Grand Prix zu einem der unvergesslichsten Rennen seiner Saison zu machen. Wir wissen, dass es nicht einfach werden wird, aber Valencia ist eine Rennstrecke, auf der die Motorleistung nicht so entscheidend ist wie auf manchen anderen Strecken. Wenn wir gute Arbeit leisten, haben wir das Potenzial, ein starkes Ergebnis zu erzielen, und das würde mich sehr freuen.»

Jack Miller ist ein besonderer Charakter. Seine flotten Sprüche und die direkte Art werden nächstes Jahr fehlen im GP-Paddock.