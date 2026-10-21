Nachwuchsförderung unter Liberty Media: Die «MotoGP Academy» kommt

Die Initiative «Road to MotoGP» wird mit der Einführung eines neuen Konzepts erweitert: der «MotoGP Academy». Das Siegel der MotoGP Academy wird an Rennschulen und Einrichtungen weltweit vergeben, die sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke höchste Standards gewährleisten. So entsteht ein globales Netzwerk von Elite-Rennschulen zur Förderung des Sports, insbesondere in Regionen, die derzeit noch unterversorgt sind.

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«Die MotoGP Akademien bieten jungen Fahrern weltweit eine wertvolle neue Möglichkeit, sich in Umgebungen weiterzuentwickeln und zu lernen, die darauf ausgelegt sind, die bestmögliche Erfahrung zu bieten – alles garantiert durch das MotoGP Academy-Siegel», hieß es in der offiziellen Ankündigung der MotoGP. «Neben der Förderung junger Talente nach den höchsten Qualitätsstandards wird jede Akademie den Zweiradrennsport bewerben und als Botschafter fungieren, sich zu lokalen Dreh- und Angelpunkten für die MotoGP entwickeln und die Meisterschaft den Fans näherbringen.»

Wie man eine «MotoGP Academy» wird

Um sich einen Platz in diesem Elite-Netzwerk zu sichern und eine MotoGP-Akademie zu werden, müssen Partner strenge Anforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Trainingsmethodik, technische Umsetzung und Markenpräsenz erfüllen. Wie diese Anforderungen im Detail aussehen, wurde bislang nicht verraten. Die MotoGP investiert dann direkt in den Erfolg jeder Niederlassung – durch maßgeschneiderte Toolkits, Unterstützung bei der Aktivierung und beim Branding sowie exklusive Rabatte auf MotoGP-Produkte.

Sobald ihnen ein Platz gewährt wurde, trägt jede MotoGP-Akademie den Namen ihres Landes, ihrer Region oder ihres Kontinents und folgt damit dem erfolgreichen Beispiel der FIM MotoMini World Series. Größere Länder und Märkte können mehrere MotoGP-Akademien haben, während andere über eine nationale Akademie verfügen, die als Dreh- und Angelpunkt innerhalb des jeweiligen Landes fungiert. Schlüsselmärkte für den Sport sowie solche mit noch größerem Wachstumspotenzial stehen im Fokus des neuen MotoGP-Akademieprogramms.

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«Sobald ihnen das Gütesiegel verliehen wurde, wird jede Akademie als Botschafter für den Sport selbst fungieren, die MotoGP den Fans näherbringen und die Talente der Zukunft zu nachhaltigem Erfolg führen», heißt es weiter. «Mit einem weltweiten Netzwerk, das den Sport fördert und sowohl für Fans als auch für angehende Fahrer höchste Zugänglichkeit gewährleistet, wird die MotoGP-Akademie die nächste Erfolgsphase für die ‘Road to MotoGP’ einläuten.»