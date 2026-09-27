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MotoGP-Sieger Acosta bereitet sich mit Flat-Track-Training auf Japan vor

Nach seinem MotoGP-Triumph auf dem Red Bull Ring am vergangenen Wochenende, trainierte KTM-Pilot Pedro Acosta nahe Barcelona auf einem Flat-Track-Bike. Wie seine Chancen in Motegi sind.

MotoGP

Pedro Acosta auf dem Flat-Track-Bike
Pedro Acosta auf dem Flat-Track-Bike
Foto: Pedro Acosta /Instagram
Pedro Acosta auf dem Flat-Track-Bike
© Pedro Acosta /Instagram

Im Artikel erwähnt

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Vor einer Woche erlebte Pedro Acosta in Spielberg ein Highlight in seiner Rennfahrer-Karriere. Auf dem Red Bull Ring holte er seinen ersten MotoGP-Grand-Prix-Sieg. Dass er dies noch mit seinem langjährigen Arbeitgeber KTM erleben durfte, bevor er in der nächsten Saison zu Rivale Ducati wechseln wird, machte das Ganze noch besonderer.

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Der Österreich-GP war die letzte Station vor der Asien- und Australien-Tour. Nach einem rennfreien Wochenende geht es für die MotoGP-Asse in einigen Tagen nach Motegi, wo der Große Preis von Japan stattfinden wird. Vor dem Event auf dem Twin Ring nutzen die Fahrer die freien Tage, um zu trainieren und sich auf das anstrengende Programm im Oktober vorzubereiten – nächsten Monat finden innerhalb von fünf Wochen vier Grands Prix statt.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Pedro Acosta /Instagram
Pedro Acosta
© Pedro Acosta /Instagram

Im Artikel erwähnt

72 Punkte Rückstand auf Jorge Martin

Pedro Acosta trainiert in der Zeit zwischen den Rennwochenenden gerne auf dem Motocross-Bike. Dieses Mal war der 22-Jährige auf einem Flat-Track-Motorrad unterwegs. Der Spanier drehte seine Runden auf «Rocco’s Ranch». Auf dem Areal, das nördlich von Barcelona gelegen ist, ist Acosta oft anzutreffen.

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In der Gesamtwertung liegt Acosta derzeit mit 234 Punkten auf Rang 4. Auf WM-Leader Jorge Martin hat er vor den letzten sieben Grands Prix 72 Punkte Rückstand. Die Vorzeichen, dass der KTM-Pilot auch in Japan ein gutes Ergebnis erzielen kann, sind gut. Der Twin Ring Motegi hat, wie der Red Bull Ring, einen Stop-and-Go-Charakter, was der RC16 entgegenkommt. Letztes Jahr beendete Acosta den Sprint auf Rang 3, im Grand Prix reichte es allerdings nur für Platz 17.

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Ducati Lenovo Team

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3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

264

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

6

Ai Ogura

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