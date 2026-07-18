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MotoGP in einer Metropole wie Adelaide: «Der Welt zeigen, was möglich ist»

«Wir werden niemals 22 solche Veranstaltungen haben, aber vielleicht fünf», sagt MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta über den neuen Austragungsort in Adelaide. «Das bietet uns riesige Chancen.»

MotoGP

2027 zieht die MotoGP nach Adelaide um
2027 zieht die MotoGP nach Adelaide um
Foto: motogp.com
2027 zieht die MotoGP nach Adelaide um
© motogp.com

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Seit dem 19. Februar ist offiziell, dass der erste Australien-Grand-Prix in Adelaide im November 2027 stattfinden wird und damit voraussichtlich die letzte Veranstaltung der Überseetour markiert, bevor es zum Finale nach Valencia geht. Die Rennstrecke wird 4,195 km lang sein und 18 Kurven durch die Straßen der Stadt aufweisen, sodass die Fahrer Geschwindigkeiten von mehr als 340 km/h erreichen.

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Zwischen der MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna), der Regierung von Südaustralien und der Stadt Adelaide wurde ein Vertrag für sechs Jahre geschlossen, der bis inklusive 2032 läuft. Der Straßenkurs wird nach den Vorgaben des Motorrad-Weltverbands FIM so gestaltet, dass er eine A-Homologation bekommt, um den höchsten Sicherheitsstandard zu bieten. Das Streckendesign folgt dem Entwurf des Adelaide Street Circuit, auf dem zwischen 1985 und 1995 Formel-1-Rennen ausgetragen wurden.

Was die Politik betrifft, die Mehrheitseigentümer Liberty in der MotoGP verfolgen wird, so ist die Zukunft vorgezeichnet: Die Grands Prix werden sich von Sportveranstaltungen zu Unterhaltungsereignissen entwickeln, die an Orten stattfinden, die ein attraktives Erlebnis nach und abseits der Rennstrecke bieten.

Den Sport zu den Fans bringen

«Wir werden niemals 22 solche Veranstaltungen haben, aber vielleicht fünf», sagt MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta über Adelaide. «Es gibt zwei völlig unterschiedliche Szenarien: Eines ist Buenos Aires, eine riesige Chance für uns mit einer Stadtbevölkerung von ungefähr 14 Millionen Menschen und einer permanenten Rennstrecke in ihrem Zentrum. So etwas ist einfacher darzustellen als Adelaide – wir führen im Moment keine Gespräche mit weiteren Städten mit solchen Voraussetzungen. Aber auch das ist für die MotoGP eine unglaubliche Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, was möglich ist.»

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Für den Spanier ist klar, dass die MotoGP nicht nur für Sponsoren und Fernsehsender attraktiver werden muss, sondern auch für zukünftige Fans. «Vereinfacht gesagt müssen wir dafür sorgen, dass es leichter wird, ein MotoGP-Fan zu werden», skizzierte Ezpeleta. «Wir sind in diesem Geschäft, weil wir dafür sorgen wollen, dass dieser Sport so vielen Menschen wie möglich das Maximale bedeutet.»

Kümmert sich um den MotoGP-Rennkalender: Carlos Ezpeleta
Kümmert sich um den MotoGP-Rennkalender: Carlos Ezpeleta
Foto: Gold and Goose
Kümmert sich um den MotoGP-Rennkalender: Carlos Ezpeleta
© Gold and Goose

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