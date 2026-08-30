Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Aragon live zu sehen sind

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Aragonien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 überträgt am Sonntag ab 10.20 Uhr die Ren-nen aller Klassen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Das MotoGP-Rennen am Sonntag überträgt SRF zwei nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse jedoch live übertragen.

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RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2. Um 22.50 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. RTS2 steigt am Sonntag um 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):

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Sonntag, 30. August: