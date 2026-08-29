Aragon, Q2: Marc Marquez geschlagen, Marco Bezzecchi mit Aprilia auf Pole!

Um 11:15 Uhr starteten die zwölf Piloten ins Q2, um die ersten vier Startreihen auszufahren. Im ersten Qualifying-Durchgang hatten sich Francesco Bagnaia (Ducati) und Diogo Moreira (LCR-Honda) an die Spitze gesetzt und den Aufstieg ins Q2 gemeistert. Moreira kam allerdings zu Sturz und hatte im Q2 nur noch ein Motorrad zur Verfügung.

Werbung

Werbung

Marco Bezzecchis (Aprilia) Bestzeit aus dem Zeittraining war vor dem Qualifying die schnellste Zeit des Wochenendes – 1:45,455 Minuten benötigte Bezzecchi am Freitagnachmittag für den knapp 5,1 Kilometer langen Kurs. Diese Zeit sollte deutlich unterboten werden.

Begehrtes Hinterrad: Marc Marquez führt Zug an

Marc Marquez (Ducati) war eine begehrte Referenz. Hinter der Ducati mit der Nummer 93 formierten sich Johann Zarco (LCR-Honda), Jorge Martin (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM). Doch keiner der Fahrer konnte Marquez folgen. Bereits beim ersten Versuch brach er den Rundenrekord: Die Uhr blieb bei 1:45,136 Minuten stehen.

Zwei Minuten später war Marquez’ Bestmarke bereits Geschichte. Marco Bezzecchi fuhr die erste 1:44er-Zeit im MotorLand Aragon. Mit seiner 1:44,984er-Runde übernahm der Aprilia-Pilot die Spitzenposition.

Werbung

Werbung

Marquez riskierte beim zweiten Versuch viel, war aber bereits in Kurve 1 spät dran. Obwohl er die Linie nicht perfekt traf, verlor er kaum Zeit und fuhr ähnlich schnell wie im ersten Stint. Acosta nutzte seinen zukünftigen Teamkollegen als Referenz. Marquez verbesserte seine Zeit, war aber langsamer als Bezzecchi. Wenige Sekunden später legte Bezzecchi noch einmal nach und verbesserte seine Zeit auf 1:44,962 Minuten.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Heute Aragon: Sprintrennen MotoGP MotoGP World Championship 29.08.2026 - 14:25

Spannende Schlussphase: Acosta-Crash und Marquez-Save

Zwei Minuten vor dem Ablaufen der Uhr sorgte Pedro Acosta in Kurve 8 für gelbe Flaggen. Nach einem sehr starken ersten Sektor wollte der Spanier zu viel und rutschte in der Rechtskurve über das Vorderrad in Richtung Kiesbett.

Gab alles und wurde Zweiter im Q2: Weltmeister Marc Marquez Foto: Gold and Goose Gab alles und wurde Zweiter im Q2: Weltmeister Marc Marquez © Gold and Goose

Marc Marquez wollte sich noch nicht geschlagen geben. Mit 18 Sekunden Restzeit fuhr der Spanier noch einmal über den Strich. Nach zwei Sektoren fehlten nur wenige Tausendstelsekunden zur Bezzecchi-Zeit. Im dritten Sektor ging Marquez über das Limit und kam von der Linie ab. Das Vorderrad verlor in Kurve 14 die Haftung, Marquez verhinderte mit dem Knie einen Sturz.

Werbung

Werbung

Aprilia jubelte über die Pole: Bezzecchi fuhr als einziger Fahrer unter 1:45 Minuten und holte sich Startplatz 1 vor den Marquez-Brüdern. Marc Marquez lag 0,089 Sekunden zurück, Bruder Alex hatte als Dritter bereits 0,299 Sekunden Rückstand.

Startplatz 3 für Alex Marquez (Gresini-Ducati) Foto: Gold and Goose Startplatz 3 für Alex Marquez (Gresini-Ducati) © Gold and Goose

Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) führt als Vierter die zweite Startreihe an und teilt sich diese mit WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM). In Reihe 3 stehen Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati) und Johann Zarco (LCR-Honda). Diogo Moreira (LCR-Honda), Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Franco Morbidelli (VR46-Ducati) bilden die vierte Startreihe.

Der MotoGP-Sprint startet am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr, der Grand Prix wird am Sonntagnachmittag um 14:00 Uhr gestartet.

Werbung