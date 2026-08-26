MotoGP-WM in Aragon: Toprak (Yamaha) erwartet ein schwieriges Wochenende

Toprak Razgatlioglu nutzte die rennfreie Zeit zwischen den Grands Prix in Silverstone und Aragon, um in der Kraftkammer und auf dem Motorrad zu trainieren. Der Pramac-Yamaha-Pilot brachte sich damit für die letzten zehn Events der MotoGP-Saison 2026 in Stellung.

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Nach den Rängen 20 und 14 beim Großen Preis von Großbritannien will sich Toprak in Spanien deutlich steigern. Das MotorLand Aragon kennt der MotoGP-Rookie sehr gut – dort ist er in der Superbike-WM sehr viele Rennen gefahren. 2025 konnte der Türke auf der abwechslungsreichen Strecke einen Lauf gewinnen. In diesem Jahr hat er auf der spanischen Piste bereits Testkilometer mit dem MotoGP-Bike absolviert.

Die umfassenden Streckenkenntnisse sind für Toprak einerseits ein Vorteil, jedoch können diese auch zum Problem werden, da er in Aragon sehr viele Runden mit dem Superbike abgespult hat – und mit dem MotoGP-Bike muss er seinen Fahrstil umstellen.

Toprak Razgatlioglu: «Ich habe während der Pause jeden Tag trainiert»

«Ich mag diese Strecke und habe gute Erinnerungen – vor allem, nachdem ich dort zuletzt mit dem Superbike gewonnen habe. Aber mit dem MotoGP-Motorrad wird es wieder ein schwieriges Wochenende werden», grübelte Toprak. «Ich bin bereits voll und ganz auf das Rennwochenende fokussiert und habe während der Pause jeden Tag trainiert, um bereit zu sein.»

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In Aragon war in der Vergangenheit Champion Marc Marquez eine Klasse für sich. Auch dieses Jahr gilt der Ducati-Pilot als der Favorit – gefolgt von den Aprilia-Assen. Mit der M1 wird es für Toprak und die anderen Yamaha-Piloten erneut nicht einfach werden. «Wie immer werde ich mein Bestes geben und versuchen, mich weiter zu verbessern», blickte der 29-Jährige voraus. «Ich hoffe, wir finden etwas, das mir hilft, mit dem Motorrad noch einen Schritt weiterzukommen und an diesem Wochenende ein besonderes Ergebnis zu erzielen.»