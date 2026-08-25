Zurück in Spanien: Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Aragon

Aragon ist mit dem 5,077 km langen Rundkurs, der zehn Links- und sieben Rechtskurven aufweist, seit 2010 Bestandteil des WM-Kalenders, nur im Jahr 2023 fanden dort keine Rennen statt.

Werbung

Werbung

Der erfolgreichste MotoGP-Pilot im MotorLand Aragon ist Marc Marquez. Der neunfache Weltmeister gewann dort 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 und 2025 jeweils den Grand Prix. In den letzten beiden Jahren siegte der Ducati-Pilot auch in den Sprintrennen.

MM93 wird in Aragon auch 2026 der Fahrer sein, den es zu schlagen gilt, da ihm die Strecke sehr gut liegt. Seine stärksten Rivalen werden am kommenden Wochenende die vier Aprilia-Piloten Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez und Ai Ogura sein. Martin führt die WM-Tabelle vor den letzten zehn Rennwochenenden mit 31 Punkten Vorsprung auf «Bez» an. Dritter ist Ogura, auf Position 4 folgt Champion Marquez mit 40 Punkten Rückstand auf den «Martinator».

In Aragon werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 23 Runden sein.

Werbung

Werbung

Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Aragon: International Livestream MotoGP World Championship 28.08.2026 - 08:55

Freitag, 28. August:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 12.05 – 12.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 16.25 – 16.45 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2

Samstag, 29. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.10 – 12.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden) 16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (8 Runden)

Sonntag, 30. August:

08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (8 Runden) 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden) 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden) 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)

Werbung