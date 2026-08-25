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Zurück in Spanien: Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Aragon

Kommendes Wochenende gastiert die MotoGP-WM im MotorLand Aragon. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick. Auch der Harley-Davidson Bagger World Cup ist wieder am Start.

MotoGP

Das MotoGP-Wochenende in Aragon steht vor der Tür
Das MotoGP-Wochenende in Aragon steht vor der Tür
Foto: Gold & Goose
Das MotoGP-Wochenende in Aragon steht vor der Tür
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Aragon ist mit dem 5,077 km langen Rundkurs, der zehn Links- und sieben Rechtskurven aufweist, seit 2010 Bestandteil des WM-Kalenders, nur im Jahr 2023 fanden dort keine Rennen statt.

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Der erfolgreichste MotoGP-Pilot im MotorLand Aragon ist Marc Marquez. Der neunfache Weltmeister gewann dort 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 und 2025 jeweils den Grand Prix. In den letzten beiden Jahren siegte der Ducati-Pilot auch in den Sprintrennen.

MM93 wird in Aragon auch 2026 der Fahrer sein, den es zu schlagen gilt, da ihm die Strecke sehr gut liegt. Seine stärksten Rivalen werden am kommenden Wochenende die vier Aprilia-Piloten Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez und Ai Ogura sein. Martin führt die WM-Tabelle vor den letzten zehn Rennwochenenden mit 31 Punkten Vorsprung auf «Bez» an. Dritter ist Ogura, auf Position 4 folgt Champion Marquez mit 40 Punkten Rückstand auf den «Martinator».

In Aragon werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 23 Runden sein.

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Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):

TV-Programm

Freitag, 28. August:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.05 – 12.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.25 – 16.45 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2

Samstag, 29. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.10 – 12.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (8 Runden)

Sonntag, 30. August:

08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (8 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)

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2

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Aprilia Racing

209

3

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

4

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

200

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

199

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

184

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

163

8

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